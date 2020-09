Kalkhorst

Im Minimare wird der Herbst gefeiert. Mit Tagen des alten Handwerks am Sonnabend und Sonntag, 19. und 20. September, und einem Eventtag am 19. September wird den Besuchern noch einmal viel Abwechslung geboten.

Jeweils von 12 bis 18 Uhr dreht sich an beiden Tagen des Wochenende alles ums alte Handwerk. Besucher können zusehen, wie ein Schmied, eine Spinnerin und ein Bildhauer zeigen, wie sie arbeiten und das jeweilige Handwerk kann auch selbst ausprobiert werden.

Eine Spinnerin zeigt im Minimare , wie Garn entsteht. Quelle: mirkograul

Schmied Christoph Pechmann zeigt im Park sein Schmiedehandwerk. Quelle: Minimare

Beim Eventtag am 19. September können die Besucher auch von 11 bis 20 Uhr Gegrilltes im Park genießen. Von 12 bis 21 Uhr werden zudem Longdrinks und Bowle an einem Barwagen angeboten. Von 15 bis 21 Uhr spielt DJ Baltic Loungemusik.

Dazu passend sind in den unterschiedlichen Gärten des Parks Liegestühle aufgestellt, es stehen Picknickdecken, Bänke und die Bestuhlung im Bistrobereich zur Verfügung. So sollen die Besucher einen entspannten Abend mit Getränken verleben und Urlaubsgefühle wie am Strand bekommen.

Von Malte Behnk