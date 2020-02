Kalkhorst: Entdeckerpark Minimare startet mit Neuerungen in zweite Saison

Kalkhorst

Der Freizeit- und Entdeckerpark „ Minimare“ in Kalkhorst bei Grevesmühlen ist seit 2019 eine neue Attraktion vor allem für Familien. Auf einer Fläche von drei Fußballfeldern wird Besuchern mit Miniaturen wichtiger Gebäude ein Einblick in Mecklenburgs Geschichte gegeben. Etwa 50 Gebäude sind im Maßstab 1:25 ausgestellt und nach unterschiedlichen Themen im Park mit mehreren Gärten zusammengestellt.

Mit einer App werden die Besucher von einer Station zur nächsten gelotst, an denen Mitmachaufgaben oder Fragen zu den jeweiligen Gebäuden und deren Geschichte auf sie warten. So können Familien in die Vergangenheit eintauchen und erfahren, wie sich der Handel seit der Hanse entwickelt und welchen Zusammenhang es zwischen dem Klützer Winkel und dem heutigen Sitz des britischen Ministerpräsidenten in London gibt.

Großer Spielplatz zum Klettern und Planschen

Sehr beliebt bei Kindern ist der große Abenteuerspielplatz, auf dem nach Herzenslust geklettert, getobt und im Sand gebuddelt werden kann. Ebenso beliebt ist der sich daran anschließende Wasserspielplatz, wo es Pumpen, Wasserräder und mehr zu bedienen gibt.

Nach der Winterpause öffnet das „ Minimare“ an Ostern, Mitte April, wieder von 10 bis 18 Uhr seine Tore. Dann wird es sicherlich auch einige Überraschungen für die Besucher geben. So wurde beschlossen, dass auch Hunde mit auf das Gelände genommen werden dürfen. Sie müssen angeleint sein und es wird auch ein Eintrittsgeld von 5,50 Euro für den Hund verlangt.

Neue Modelle kommen hinzu

Voraussichtlich in dieser Saison soll auch eine Modelleisenbahn in den Park integriert werden. Geplant ist auch, weitere Modelle von markanten Gebäuden der Region aufzustellen. Unter anderem soll das Schloss Gadebusch gezeigt werden, geplant sind auch Miniaturen von Schloss Bothmer sowie von Kirchen und Windmühlen aus Nordwestmecklenburg.

Außerdem wird das Minimare noch ein komplettes Gebäude bekommen, in dem nicht nur die Kasse des Parks sondern auch ein Museum, Gastronomie und ein Indoorspielplatz entstehen werden. An dem Neubau wird aber noch geplant.

Informationen gibt es im Netz auf www.minimare.de. Über aktuelle Veranstaltungen informiert das Team des Parks auf seiner Facebookseite.

Lesen Sie auch:

Von Malte Behnk