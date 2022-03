Kalkhorst

Ein Gast lobt: „Ein sehr liebevoll gestalteter Miniaturpark mit einem sehr schönen Spielplatz zum Klettern und Toben.“ Eine Mutter schreibt nach ihrem Besuch: „Entdeckerparadies für jedes Alter, freundliches Personal, interessante Gestaltung des gesamten Areals, toller Spielplatz für kleine und große Entdecker.“ Bewertungen im Internet wie diese zeigen: Das Minimare in Kalkhorst kommt gut an bei den Besuchern. Mit neuen Attraktionen startet der zwei Hektar große Entdeckerpark mit über 50 Miniaturbauwerken, Spielplätzen, App und „1000 Jahren Geschichte zum Anfassen und Mitmachen“ in die neue Saison.

Sie beginnt am Freitag, den 1. April. Aber schon am Sonnabend, den 26.März, bietet das Minimare eine besondere Attraktion für alle Kinder und Erwachsenen, die in der Nähe wohnen. Um 10 Uhr öffnet der Entdeckerpark seine Pforte für den „Tag der Gemeinde Kalkhorst.“ Jeder Einwohner mit Erstwohnsitz in einem der Ortsteile kann bis 17 Uhr den Entdeckerpark ansehen und sich dort vergnügen, ohne Eintritt zahlen zu müssen. Die Mitarbeiter bitten die Einheimischen, den Personalausweis an der Kasse vorzuzeigen. Betriebsleiterin Franziska Herrmann erklärt den Hintergrund der Aktion für die Bürger der Gemeinde: „Alle sollen die Möglichkeit haben, zu sehen, was hier entstanden ist.“

Zeitreise durch neun Themenparks

Entstanden ist viel, seitdem die Gemeinde Kalkhorst das Minimare im Sommer 2019 eröffnet hat. Der Entdeckerpark wuchs und wuchs, hinzu kamen immer mehr Modelle von bekannten Bauten in Mecklenburg, immer mehr Spielgeräte, immer mehr Informationen und Unterhaltung – auch mit einer besonderen Minimare-App mit Geschichten, Quiz und vielem mehr. Möglich ist jetzt eine Zeitreise durch neun Themenparks.

Neu im Entdeckerpark: ein Fühlkasten mit Federn. Quelle: Jürgen Lenz

Das kommt nicht nur bei Besuchern gut an, sondern auch beim Kalkhorster Bürgermeister Dietrich Neick. Er sagt: „Es ist echt ein Anziehungspunkt geworden.“ Das gelte nicht nur für seine Gemeinde. „Das Minimare ist bedeutend für ganze die Region – ein Highlight.“ Es habe einen tollen Aufschwung genommen.

Immer mehr Besucher im Entdeckerpark: 2021 waren es 20 000

7000 Erwachsene und Kinder besuchten den Entdeckerpark im Eröffnungsjahr 2019. 2020 waren es bereits 17 000, 2021 sogar 20 000. Worauf führt Franziska Herrmann das zurück? Die 37-Jährige erwähnt die zusätzlichen Angebote für Besucher jeden Alters wie Barfußpark, Kleinkindrutsche und erweiterte Funktionen der App. Dann spricht Franziska Herrmann über die vielen Veranstaltungen und „wir haben den Bekanntheitsgrad gesteigert.“ Dazu haben das professionelle Management und das Engagement aller Mitarbeiter beigetragen. Die gemeindeeigene Betreibergesellschaft beschäftigt vier Festangestellte und vier geringfügig Beschäftigte. „Im Sommer auch Schüler“, ergänzt die Betriebsleiterin. Der Betrieb suche weitere Mitarbeiter.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise Im April und Mai öffnet das Minimare täglich 10 bis 17 Uhr, von Juni bis September 10 bis 18 Uhr, im Oktober 10 bis 17 Uhr und vom 1. bis 19. November donnerstags, freitags, sonnabends und sonntags 10 bis 15 Uhr. Erwachsene zahlen 9,50 Euro, Kinder von 6 bis 13 Jahren 6,50 Euro, Kinder von drei bis fünf Jahren vier Euro. Im Angebot sind verbilligte Eintrittskarten für Familien, Gruppen und Schulklassen sowie Saisonkarten. Der Eingang befindet sich in der Neuen Reihe, der ausgeschilderte Parkplatz dagegen in der Friedensstraße, die durch Kalkhorst führt. Kontakt: Telefon 038 827 / 88 59 45, E-Mail ahoi@minimare.de.

Was bei einem Besuch im Minimare sofort ins Auge fällt: Es ist sehr gepflegt. Was dagegen erst teilweise zu sehen ist, sind die Frühlingsblüher, die bald ihre Köpfe in die Sonne recken. Ein Mitarbeiter des Minimare hat erstmals 9000 Blumenzwiebeln in die Erde gepflanzt. Ebenfalls neu: Fühlkästen mit Naturmaterialien, Schachfiguren und Fußeisen. Zum ersten Mal ausgestellt ist eine Büste von Heinrich Schliemann. Der Grevesmühlener Bildhauer Heinrich Bodenberger hat sie rechtzeitig zum 200. Geburtstag des Forschers und Troja-Entdeckers geschaffen. Sie steht jetzt immer im Entdeckerpark.

Sebastian Kaping (l, 37) und Steffen Kliese (33) bearbeiten den Boden für eine Wildblumenwiese. Quelle: Jürgen Lenz

Bereits seit Februar erreichen Anfragen von potenziellen Besuchern das Minimare. Kindergeburtstage sind bereits gebucht. Vor diesem Hintergrund lädt der Entdeckerpark bis 27. März von 10 bis 17 Uhr zu „Schnuppertagen“ ein. An ihnen gelten dieselben Eintrittspreise wie in der Saison.

Liegestühle stehen für Besucher des Minimare bereit. Quelle: Jürgen Lenz

„Midsommar im Park/Geschichte erwacht zum Leben“: Das ist der Titel des diesjährigen Veranstaltungshighlights im Minimare. Es bietet den Besuchern am 2. und 3. Juli traditionelles Wollhandwerk, historisches Leben und Minnesang. Am 2. Juli laden DJ Baltic und der Livemusiker Revoc zum Feiern ein.

Eine Reihe von Bienenführungen startet am 12, 13. und 19. April um 10 und 13 Uhr. Sie werden in den darauffolgenden Monaten fortgesetzt. Die Biologin Silke Wiegand lädt dazu ein, auf spielerische Weise in das Thema Bienen einzutauchen. Voranmeldung unter ahoi@minimare.de oder 038 827 / 88 59 45. Eine Ostereiersuche mit Basteln plant das Minimare für den 17. April von 10 bis 17 Uhr. Am 4. Juni folgt ab 19 Uhr ein Kinderfest mit Hüpfburg, Schminken, Dosenwerfen und Discjockey.

Von Jürgen Lenz