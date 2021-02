Kalkhorst: Freizeitpark Minimare plant mit Veranstaltungen ab Mai

Kalkhorst

Die Modelle, die in Kalkhorst im Maßstab 1:25 wichtige Bauwerke aus Mecklenburg-Vorpommern zeigen, haben eine Puderschicht aus Schnee bekommen und stecken noch im Winterschlaf, während Franziska Herrmann für den Entdecker- und Freizeitpark Minimare die Saison 2021 vorbereitet. Sie will an das erfolgreiche Jahr 2020 anknüpfen.

Mehr als 16 000 Besucher trotz Corona

Trotz Einschränkungen durch Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kamen von Mitte Mai bis Ende Oktober mehr als 16 000 Besucher ins Minimare, das mit den Miniaturen in neun Themenparks eingebettet in verschiedene Gärten die Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns erzählt und einen großen Abenteuerspielplatz bietet. Möglich machten diese Zahlen neue Veranstaltungen, die trotz Corona und Abstandsregeln Gäste in den Park lockten.

Die Modelle im Maßstab 1:25 im Freizeitpark Minimare haben eine kleine Schneeschicht bekommen. Quelle: Franziska Herrmann

Handwerker, Imker und Musiker

Nachmittage und Abende mit Musik und farbigen Lichtern, die den Park mit verschiedenen Gärten völlig neu zeigten, Handwerker, die zwischen den Miniaturhäusern ihre traditionelle Arbeit vorführten oder lehrreiche Tage mit Imkern, die den Nutzen der vielen Pflanzen im Park für Bienen und andere Insekten erklärten, lockten zusätzlich zu dem eigentlichen Angebot. Das besteht weiterhin darin, mit einer Quiz-App oder Fragebögen den Park zu durchforschen und Aufgaben und Rätsel zu den Miniaturen zu lösen.

Noch Anfang Oktober wurde der Park mit bunten Lichtinstallationen verzaubert. Quelle: Franziska Herrmann

Erfahrungen helfen – Ungewissheit bleibt

Mit den vielen Erfahrungen aus dem Corona-Jahr 2020 laufen die Planungen für die Saison 2021. „Die Vorbereitung ist nicht einfach, weil wir gar nicht wissen, wann was wieder erlaubt sein wird“, sagt Parkleiterin Franziska Herrmann. Sie begleitet parallel zur Saisonvorbereitung auch den Abriss des alten Gemeindehauses, für das dann das Eingangsgebäude des Minimare samt Indoor-Spielplatz neu gebaut wird. Damit steckt sie gedanklich auch schon in der Saison 2023. Dann soll das Gebäude fertig sein.

Daten zum Minimare Der Freizeit- und Entdeckerpark Minimare wurde am 28. Juni 2019 nach etwa acht Jahren Planung eröffnet. Er ist mit 3,3 Millionen Euro für den bisher realisierten ersten Bauabschnitt und voraussichtlich fünf Millionen Euro für den folgenden zweiten Bauabschnitt die größte kommunale Investition in der Geschichte der Gemeinde Kalkhorst Mehr als 50 Miniaturmodelle im Maßstab 1:25 zeigen wichtige Bauwerke aus der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns. Dazu zählen Windmühlen und Herrenhäuser ebenso wie die Wasserkunst aus Wismar, die aus dem Stummfilmklassiker „Nosferatu“ bekannt ist. Informationen bietet der Park auf seiner Internetseite www.minimare.de sowie in den sozialen Netzwerken.

Franziska Herrmann ist Leiterin des Freizeit- und Entdeckerparks Minimare in Kalkhorst. Quelle: Malte Behnk

In diesem Jahr wird sich Franziska Herrmann an den Erfolgen aus 2020 orientieren. Viele Veranstaltungen waren vor dem Hintergrund von Hygienekonzepten und Landesverordnungen entstanden. „Die Erfahrung hilft uns in diesem Jahr weiter“, sagt Herrmann. Teilweise hätte sich das Team an drei verschiedene Verordnungen gleichzeitig halten müssen.

„Da gab es dann eine für Freizeitparks im Allgemeinen, eine die das Kinderschminken geregelt hat und eine für Freiluftkonzerte, bei denen für jeden Gast ein Stuhl aufgestellt werden musste“, erklärt Franziska Herrmann. „Da konnten wir viele Erfahrungen sammeln und jetzt drauf aufbauen.

Veranstaltungen frühestens Ende Mai

Realistisch plant sie Veranstaltungen im Minimare aber erst ab Ende Mai. Sie könnten sich dann aber auch weit bis in den Herbst hineinziehen. Im vergangenen Jahr sollte die Saison noch in den November verlängert werden, weil sie so erfolgreich war. Aber ein Einreiseverbot nach MV ab November vereitelte den Plan.

Der Erfolg muss auch bewältigt werden und bestimmte Abläufe brauchen jetzt mehr Personal. Daher sind jetzt zwei Stellen für das Team ausgeschrieben. Ab 1. April wird eine Service- und Kassenkraft in Teilzeit gesucht. Zusätzlich soll von Mai bis Oktober eine Saisonkraft für den Kassen- und Servicebereich eingestellt werden. Dabei geht es um Arbeit an der Kasse im Eingang des Parks, Zubereitung und Verkauf von kleinen Speisen sowie die Unterstützung der Parkleitung auch bei Veranstaltungen. Die Bewerbungsunterlagen sind auf der Seite des Amtes Klützer Winkel unter der Rubrik „Stellenanzeigen“ zu finden.

Von Malte Behnk