Das Thema Klimaschutz wird in Kalkhorst immer konkreter. Eigene erneuerbare Energien könnten in der Gemeinde bald Realität werden. Bisher stehen die Ideen nur auf dem Papier. Im besten Fall möchte die Gemeinde eine eigene Versorgungsstruktur aufbauen. Für die Einwohner bedeutet das: Kosten sparen.

„Wir stehen vor einer grundlegenden Umgestaltung unserer Energieversorgung“, resümiert Bürgermeister Dietrich Neick. Auch die Bundes- und Weltpolitik reagiere auf Starkregenereignisse, Trockenheit und ausgedehnte Waldbrände und verstärkt Anstrengungen zum Klimaschutz, indem in den nächsten Jahren klimaschädlich erzeugte Energie aus Kohle, Öl und Erdgas deutlich teurer werden soll.

„Als Gemeinde Kalkhorst sehen wir in den anstehenden Veränderungsprozessen neben allen anderen Herausforderungen vor allem aber auch Chancen für eine Zukunftsentwicklung unserer Region“, sagt Dietrich Neick. Und die wolle die Gemeinde bestmöglich nutzen.

Vorteile für den Bürger und die Umwelt

Eine konkrete Idee ist die Fernwärmeversorgung im Ortsteil von Kalkhorst. „Wir haben hier die Schule, die Wohnblöcke, das Minimare, die Feuerwehr und das Sportlerheim“, zählt Dietrich Neick auf. Eine zeitliche Schiene für die Umsetzung gibt es noch nicht. „Unser Anspruch ist es, aus dem anstehenden Wandel noch attraktiver für Bürger, Gäste und Unternehmen hervorzugehen“, so Neick. Am Ende gehe es darum, dass die Einwohner Geld sparen können und die Gemeinde etwas für den Klimaschutz tut.

Dietrich Neick, Bürgermeister der Gemeinde Kalkhorst Quelle: Malte Behnk

Mit Unterstützung des Amtes und des Landkreises und einer Förderung durch das Land Mecklenburg-Vorpommern ist nun eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben worden, um die vielen Ideen zu sondieren und zu schauen, was am Ende realisierbar ist. Der Gemeindehaushalt wird mit dieser Studie mit 12 500 Euro belastet. „Das können wir uns leisten und es lohnt sich auf jeden Fall“, betont der Bürgermeister.

Fragebögen für Haushalte

In einem ersten Schritt werden nun die Anwohner miteinbezogen. „Um den Energieverbrauch im Gemeindegebiet realistisch einschätzen zu können, wurde ein Fragebogen entwickelt, der nun in allen Haushalten verteilt wird“, erklärt Dietrich Neick. Um zum Gelingen der Machbarkeitsstudie beizutragen, sind alle Empfänger aufgerufen, den Bogen auszufüllen.

Geplant war eigentlich eine Einwohnerversammlung, „aber in der jetzigen Zeit ist das schlichtweg nicht möglich“, begründet Dietrich Neick. Eine Verpflichtung, betont er, gehen die Einwohner mit dem Ausfüllen des Bogens nicht ein. „Aber er ist für die Weiterentwicklung des Projekts wichtig. In der Studie sollen alle Ortsteile mitbetrachtet werden.“ Mit Ergebnissen rechnet er im kommenden Frühjahr.

Wie in Kalkhorst hatte die Amtsverwaltung auch den anderen fünf Gemeinden des Klützer Winkels die Möglichkeit gegeben, sich für eine Machbarkeitsstudie zu entscheiden. Hohenkirchens Gemeindevertretung hat dem im März zugestimmt. Damshagen und Zierow wollten diese Investition nicht tätigen. Die Klützer Stadtvertreter hatten ebenfalls aus finanziellen Gründen dagegen gestimmt.

Boltenhagen hat 2017 ein Klimaschutzkonzept erstellen lassen. Das könnte als Grundlage für eine Machbarkeitsstudie genutzt werden. Aus dem Konzept sind bereits einige Punkte umgesetzt worden. So wird in der Schule eine moderne Heizungsanlage eingebaut und das Umrüsten der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik ist fast abgeschlossen. Zudem nutzt die Kurverwaltung ein Auto mit Elektro-Hybridantrieb, einer von zwei Park&Ride-Plätzen ist bereits fertig und es wird mit anderen Gemeinden an einer gemeinsamen Buslinie gearbeitet.

So machen es andere

Eine Region, die es vormacht, ist unter anderem Grevesmühlen mit dem Verein „Stadt ohne Watt“. Partner sind die Stadt, die Stadtwerke, die Wohnungsbaugesellschaft Wobag und der Zweckverband Grevesmühlen. Durch diese gibt es in der Stadt und deren Umgebung unter anderem verschiedene Lernorte, an denen Schüler über Wind- und Solarenergie oder den Wasserkreislauf informiert werden. Und: Fernwärmeversorgung, die Verwertung von Klärgasen, eine sparsame Straßenbeleuchtung und weitere Projekte machen Grevesmühlen etwas weniger abhängig von Atomstrom und fossilen Brennstoffen.

Dietmar Hocke, Landwirt aus Benz Quelle: privat

Einer, der auch weiß, wie es geht, ist Landwirt Dietmar Hocke aus Kalsow bei Neuburg. Der Land- und Energiewirt betreibt seit 2011 eine Biogasanlage im Ort, die Dachflächen der Ställe sind mit Solarmodulen belegt. Von den Windkraftanlagen auf dem Acker am Dorfrand gehören dem Kalsower drei.

So versorgt Dietmar Hocke nicht nur sein Heimatdorf mit Wärme und Strom, sondern auch alle gemeindeeigenen Immobilien im benachbarten Benz – und macht somit Benz zum Bioenergiedorf. Für seinen Einstieg in die erneuerbaren Energien im Jahr 2005 ist er 2011 als Unternehmer des Jahres in Nordwestmecklenburg ausgezeichnet worden.

