Kalkhorst

Ein weihnachtlicher Streit mit seiner Freundin hat einem Mann in Nordwestmecklenburg eine Anzeige wegen mehrerer Verstöße eingebracht. Nachdem er sich wohl am späten Heiligabend mit seiner Partnerin gestritten hatte, wollte er den Ort unbedingt verlassen. Dazu stieg er in ein Auto, das weder zugelassen noch versichert war und fuhr los. In Kalkhorst ging dem Mann schließlich das Benzin aus, woraufhin er es sich bequem machte und im Auto einschlief.

Polizisten wecken Fahrer im Auto

Der unbeleuchtete Wagen an der Friedensstraße war einem Zeugen aufgefallen, der gegen 2.30 Uhr am ersten Weihnachtsfeiertag die Polizei alarmierte. Auf Klopfen der Beamten öffnete der Fahrer die Tür. Der anfängliche Verdacht der Polizisten, er könnte unter Alkohol gefahren sein, wurde mit einem Atemalkoholtest schnell ausgeräumt.

Keine Zulassung und Versicherung

Allerdings gab der Mann zu, dass er ohne Zulassung und Versicherung gefahren war. Dafür erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, die Fahrzeug-Zulassungsverordnung und die Abgabenordnung.

Lesen Sie außerdem:

Von Malte Behnk