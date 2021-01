Neue Hobbys finden und Traditionen erhalten: Das sind Ziele des neuen Vereins „Kalkhorster Traditionsscheune“. Der Namensgeber, eine alte Scheune in Kalkhorst (Landkreis Nordwestmecklenburg), muss noch saniert werden. Die Mitglieder brauen aber schon Bier, spinnen Wolle und kochen Seife.

