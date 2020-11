Kalkhorst

Am 31. Juli 2010 ist der Miniaturpark in Kalkhorst eröffnet worden. Dreieinhalb Monate später – am 11. November 2010 – berichtete die OZ, dass die Gemeinde bereits eine Vergrößerung der Anlage plant. Sie konnte sich zu jener Zeit eine Verdopplung der Anlage im Ortszentrum vorstellen. Neben Gebäuden aus Mecklenburg-Vorpommern im Mini-Format, zum Beispiel das Dobbertiner Kloster und die Wismarer Wasserkunst, sollte sich künftig auch der Klützer Winkel thematisch wiederfinden.

Neben den Ausstellungsstücken sollte auch der Park selbst noch attraktiver werden. Unter anderem war geplant, die Teiche mehr mit einzubeziehen und Kindern Spielmöglichkeiten zu bieten.

16 000 Besucher trotz Corona

Um es kurz zu machen: Die Pläne blieben nicht nur auf dem Papier. Sie sind zielstrebig umgesetzt worden. In diesem Jahr sind trotz Corona 16 000 Besucher im Minimare Entdeckerpark gezählt worden. Zu sehen ist die 1000-jährige Mecklenburger-Geschichte im Kleinformat.

Auf einer Fläche von drei Fußballfeldern gibt es neun spannende Themenparks mit mehr als 50 Miniaturbauwerken. Zum Vergleich: 2011 waren es 30. Und: Kinder können sich auf einem 1500 Quadratmeter großen Abenteuerspielplatz austoben.

