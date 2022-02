Kalkhorst am Sonnabend stundenlang ohne Strom: So haben die Menschen die Katastrophe erlebt

Kalkhorst

Keine Heizung, kein Fernsehen, kein Radio, kein warmes Wasser: Stromausfälle kennen die Kalkhorster. Sie kommen aufgrund der anfälligen Oberleitungen häufiger vor. Aber was die Einwohner am vergangenen Sonnabend erleben mussten, war dann doch ungewohnt heftig. Denn über einen halben Tag lang hatten sie keinen Strom.

„Es war fürchterlich“, sagt Jacqueline Lenschow. Denn nach dem Stromausfall blieb auch ihre Heizung kalt, es gab zudem nur noch einen Rest von warmem Wasser. Die größte Sorge von Lenschow waren aber die drei Gefriertruhen und der große Kühlschrank in ihrem Konsum. Zu lange konnten sie nicht ohne Strom bleiben, denn das Eis und die Lebensmittel hätten dann zu großen Schaden genommen und wären unbrauchbar geworden. „Es wurde höchste Zeit“, blickt Jaqueline Lenschow zurück, als am Samstag um 13.30 Uhr der Strom wieder da war, nachdem er um drei Minuten nach Mitternacht aussetzte.

Familie lud noch schnell die Handys auf

Völlig überrascht worden sei sie von dem Stromausfall natürlich nicht, wie Jaqueline Lenschow sagt. Die Medien hätten ja vielfach auf den Orkan hingewiesen und davor gewarnt. Da war als Folge ein Stromausfall auch in Kalkhorst aufgrund der Oberleitungen nicht auszuschließen. Deshalb haben sie und ihr Mann Tobias Lenschow im Vorfeld noch ihre Handys aufgeladen, um im Notfall wenigstens noch erreichbar zu sein. Außerdem haben sie andere Geräte mit Batterien bestückt. Dass der Strom dann aber letztlich so lange ausfiel, sei schon sehr ungewohnt gewesen.

Gesehen habe man aber auch, so Jacqueline Lenschow, „wie abhängig wir doch alle vom Strom sind“. Umso wichtiger sei es, in Situationen wie diesen improvisieren zu können. Das meint auch Maik

Maik Grünholz war lange ohne Strom und Warmwasser. Quelle: Dirk Hoffmann

Grünholz. Der Kalkhorster hatte ebenfalls über mehrere Stunden weder Strom noch Warmwasser. Auf seiner Arbeitsstelle in Neuenhagen mussten er und seine Kollegen an diesem Morgen die Kühe deshalb mit der Hand melken. Ganz auf sein Frühstück wollte Grünholz aber nicht verzichten. So backte er die Brötchen auf dem Herd seiner Mutter auf und kochte sich hier auch seinen Kaffee.

Edis im Dauereinsatz

Dass die Einwohner von Kalkhorst im Laufe des Tages wieder Strom hatten, das war den vielen Teams zu verdanken, die Energieversorger Edis losschickte. Wie Sprecher Michael Elsholtz berichtete, seien in Westmecklenburg aufgrund des Sturms insgesamt 1200 Stationen ausgefallen. Mehrere Tausend Kunden saßen im Dunkeln. Der Grund für den Ausfall der Versorgung im Nordwesten war nach Aussage des Sprechers eine Havarie auf Mittelspannungsleitung vom Umspannwerk Grevesmühlen in Richtung Schönberg. Dort gab es gleich mehrere Störungen, unter anderem zwischen Elmenhorst und Warnkenhagen, in Höhe Grevenstein Mühle und in Höhe Voigtshagen Mühle. „Durch die starken Bewegungen in der Freileitung haben sich Verbindungen gelöst beziehungsweise durch herumfliegende Teile sind Kurzschlüsse entstanden.“

Inzwischen haben alle Kunden wieder Strom, die Schäden indes sind noch immer nicht alle beseitigt. „Das wird noch mindestens eine Woche in Anspruch nehmen.“

Von Dirk Hoffmann