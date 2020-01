Kalkhorst

Die Gemeinde Kalkhorst wird Mitglied im „Verband Mecklenburgische Ostseebäder“ (VMO). Das haben die Gemeindevertreter in ihrer letzten Sitzung des Jahres 2019 beschlossen. Einen Antrag auf Mitgliedschaft können alle Gemeinden der Landkreise Nordwestmecklenburg und Rostock stellen –nicht nur die Ostseebäder.

„Die Mitgliedschaft als Gemeinde macht für uns Sinn“, sagt Kalkhorsts Bürgermeister Dietrich Neick. Mit dem Freizeit- und Entdeckerpark Minimare, dem Kulturgut in Dönkendorf, Ferienhäusern, Hotel und einer Naturstation in Groß Schwansee habe die Gemeinde bereits einige Attraktionen. Sie können über den VMO jetzt noch zusätzlich in dessen Broschüren und im Internet beworben werden. Auch auf Messen und bei Veranstaltungen der Metropolregion Hamburg werden die VMO-Mitglieder präsentiert und sie sind Station von Pressereisen.

Für diese Leistungen zahlt Kalkhorst eine Mitgliedsgebühr, die nach der Zahl der Gästebetten und Einwohner berechnet wird. Bei derzeit 480 Gästebetten und 1764 Einwohnern belaufen sich die Kosten auf 744,60 Euro im Jahr.

Von Malte Behnk