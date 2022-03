Kalkhorst

Öl und Gas werden knapper und teurer – schneller als gedacht. Die Gemeinde Kalkhorst arbeitet bereits seit ein paar Jahren daran, unabhängig von diesen Energiequellen zu werden. Etwa 60 000 Euro hat sie mit Hilfe von Fördermitteln in eine Studie investiert, die jetzt zeigt, wie in der Gemeinde für die Gemeinde eigene Energie gewonnen werden kann. Schon Ende 2023, so hofft es Bürgermeister Dietrich Neick (FWK), könnte ein Fernwärmenetz in Teilen von Kalkhorst und seinen Ortsteilen aufgebaut werden.

Heizen mit Holz aus der Gemeinde

„Wir beantragen jetzt Fördermittel dafür“, sagt Neick. „Ich denke, dass die in der aktuellen Situation auch schnell bewilligt werden“, spricht er auf die Öl- und Gaskrise aufgrund des Kriegs in der Ukraine an. Den Kern der angestrebten Umstellung in der Gemeinde bildet ein Fernwärmesystem, das mit Hackschnitzeln befeuert wird. Das Holz für diese Hackschnitzel soll aus dem Gemeindegebiet kommen und die Studie ergibt, dass durch notwendige Pflege- und Fällarbeiten des Bauhofs, der Landwirte und auch der Bürger jedes Jahr ausreichend Material anfällt, das nachwächst. „Da wir auch mit der Forst zusammenarbeiten, wird das ausreichen“, glaubt auch der Bürgermeister.

Durch diese Leitungen wird der Westen von Grevesmühlen mit Fernwärme versorgt. Solche Rohre müssten in Kalkhorst verlegt werden. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Mehr Bürger möchten Anschluss

Auch bei den Einwohnern kommt die Initiative der Gemeinde gut an. Eine Informationsveranstaltung gab es bereits, eine weitere folgt jetzt am 9. März. „Es kommt immer wieder die Frage, ob wir die bisherigen Planungsgebiete nicht ausweiten können“, sagt der Bürgermeister. Kurz gesagt: Es wollen offenbar mehr Einwohner ihr Haus an die Fernwärme anschließen, als im ersten Schritt vorgesehen. „Ob wir alle anschließen können, hängt von der Wirtschaftlichkeit ab“, räumt Neick ein. Dazu passt auch die Frage der Bürger nach der Preisstabilität und einem Betreiber. „Das haben wir noch nicht beschlossen“, so der Bürgermeister. Die Gemeinde könnte eine Fernwärmeanlage selber betreiben, ein Unternehmen wie den Eigenbetrieb für das Minimare gründen oder einen Betreiber von außen finden. Die Entwicklung der Kosten sieht Neick ohne Sorge, weil das Holz für die Heizanlagen aus dem Gemeindegebiet kommen wird und so keinen Preisschwankungen unterliegt.

Fernwärme funktioniert in Grevesmühlen Die Stadt Grevesmühlen hat bereits seit 2010 ein Fernwärmenetz, das von den Stadtwerken noch immer weiter ausgebaut wird. Durch die Leitungen wird Wärme aus zwei Biogasanlagen und einem Blockheizkraftwerk eingespeist. Das Versorgungsnetz wurde nach und nach erweitert und somit konnten private, gewerbliche und kommunale Kunden neu dazu gewonnen werden. Rund 1700 Haushalte werden mit inzwischen umweltfreundlicher Fernwärme in Grevesmühlen versorgt. Im Verein „Stadt ohne Watt“ sind die Stadt, die Stadtwerke, die Wohnungsbaugesellschaft Wobag und der Zweckverband Grevesmühlen Partner, die sich für umweltfreundliche Energieversorgung einsetzen.

Bürgermeister Dietrich Neick (Freie Wähler Kalkhorst) in der Dorfmitte von Kalkhorst. Die Gemeinde plant ein Fernwärmenetz. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Fernwärme bisher für 258 Gebäude geplant

Gebaut würden mehrere Heizzentralen, in denen mit dem Verbrennen von Holzhackschnitzeln Wasser erwärmt wird. Das warme Wasser fließt durch Leitungen und Wärmetauscher in den Häusern oder Gewerbebetrieben nehmen die Wärme zum Heizen auf. Im Gebiet in Kalkhorst, das das neue Baugebiet im Ortszentrum, die Schule und das Gebäude des Sportvereins sowie umliegende Wohngebäude und die Straße Am Mühlenberg abdecken würde, sind es 84 Gebäude, die mit der Fernwärme nach bisheriger Planung versorgt würden. Im Ortsteil Elmenhorst wären es 75 Gebäude, in Groß Schwansee vorerst nur 64, wobei auch das Hotel Schlossgut Groß Schwansee noch außen vor wäre. 35 weitere Gebäude sind bisher im Ortsteil Warnkenhagen in der Planung.

Photovoltaik könnte Strombedarf decken

Wenn es mit dem Antrag auf Fördermittel schnell geht, hofft Dietrich Neick das Projekt der Fernwärme schon bald umsetzen zu können. „Es könnte Ende 2023 schon so weit sein“, sagt er. Auch in anderen Energiebereichen kann Kalkhorst noch mehr Eigenständigkeit erlangen, wie die vom Büro Trigenius aus Wismar erstellte Studie zeigt. So könnten mit dem Bau von Photovoltaikanlagen auf allen geeigneten Dächern mit bis zu 8000 Megawattstunden 176 Prozent des bisherigen Strombedarfs in der Gemeinde erzeugt werden. Eine Solaranlage auf der Schule erzeugt bereits seit Jahren Strom, der etwa für sechs Haushalte im Jahr ausreicht. Sie ist eine von 25 bereits in der Gemeinde betriebenen Solaranlagen. Auch die Windkraftanlagen in Neuenhagen tragen schon ihren Teil zum ökologischen Energiemix bei.

Von Malte Behnk