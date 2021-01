Kalkhorst

Das frühere Dorfgemeinschaftshaus an der Hauptstraße in Kalkhorst wird in diesem Jahr abgerissen. Die Vorbereitungen dafür haben begonnen und bis zum 28. Februar wird es verschwunden sein.

Das Ende des 19. Jahrhunderts für die damalige Gutsverwaltung gebaute Haus weicht einem Neubau, der Hauptgebäude des Entdecker- und Erlebnisparks „Minimare“ wird. Außer einem Indoorspielplatz und einem Museum sollen darin wieder eine Gaststätte und auch ein Gemeindesaal entstehen.

Anzeige

Kinderfasching, Familienfeiern und Theater

Den hatten die Kalkhorster über Jahrzehnte gerne genutzt, bis erst der Gaststättenbetreiber aufgegeben hatte und dann alles wegen eines Wasserschadens geschlossen wurde. Kinderfasching, plattdeutsches Theater oder Familienfeiern, für die das eigene Wohnzimmer zu klein war – die Kalkhorster fanden viele Gelegenheiten, den Gemeindesaal mit Leben zu füllen.

Die Grafik des Architekturbüros Kottke aus Stralsund zeigt das neue Gebäude für den Freizeitpark Minimare. Es wird an Stelle des alten Gutshauses und Gemeindehauses gebaut, das bis Ende Februar abgerissen wird. Quelle: Kottke Architekten

Bürgermeister feierte Jugendweihe im Saal

Bürgermeister Dietrich Neick (FWK) erinnert sich: „Ich bin in Schwansee aufgewachsen und war nicht so viel hier. Aber ich hatte in dem Saal meine Jugendweihe und meinen ersten Jugendtanz.“ Vor allem die Gaststätte, die zu DDR-Zeiten von der HO betrieben wurde und bis Anfang der 2010er Jahre verschiedene Wirte hatte, war ein beliebter Treffpunkt in Kalkhorst.

„Drei Tage die Woche wurde gefeiert“

„Da wurde drei Tage die Woche gefeiert und Disco gemacht“, erinnert sich Marion Grunenberg , die Schul- und Gemeindesekretärin. Von 1990 bis 1993 hat sie im Obergeschoss über Gaststätte und Gemeindesaal gewohnt. „Ich habe da auch jedes Wort von den Gemeindevertretern gehört, die unten getagt haben“, sagt sie. „Und zu der Zeit ging es oft hoch her“, ergänzt Dietrich Neick.

Blitz schlug in Sirene ein

Johann Cizmarek (82) erinnert sich gerne an Tage im Gutshaus in Kalkhorst, freut sich aber auch auf den Neubau. Quelle: Malte Behnk

„Der Saal wurde auch oft von der LPG genutzt“, erinnert sich Johann Cizmarek (82). Er ist 1983 von Brook nach Kalkhorst gezogen, war Mitglied der Gemeindevertretung und ist bis heute in der Feuerwehr. „Kurz vor 1990 hat mal der Blitz in die Sirene auf dem Dach des Gutshauses eingeschlagen“, berichtet er. „Da sind sogar Gläser im Regal in der Gaststätte zersprungen.“

Muschelmuseum zog in Gaststätte

Nachdem für die Gaststätte kein neuer Pächter gefunden wurde, suchte die Gemeinde nach einer neuen Nutzung und es zog das Muschelmuseum ein, das fortan die Ausstellung von Miniaturhäusern ergänzte. Doch der große Wasserschaden, nachdem wegen Frost eine Leitung geplatzt war, beendete auch diese Ära.

2012 zog das Muschelmuseum von Damshagen nach Kalkhorst. Die Ausstellung soll auch im neuen Gebäude gezeigt werden. Quelle: Behnk Malte

Sanierung teurer als ein Neubau

Inzwischen wurde klar: Das alte Gutshaus ist kein Baudenkmal und die Schäden sind so groß, dass eine Sanierung teurer als ein Neubau wäre. „Alleine der Dachstuhl wäre wegen der verwendeten Holzschutzmittel gar nicht nutzbar“, sagt Neick. Dennoch soll er beim Abriss genau dokumentiert werden, weil der Aufbau des Dachstuhls speziell ist.

Schicken Sie uns Bilder Haben auch Sie schöne Feste oder andere Veranstaltungen im alten Gemeindesaal in Kalkhorst gefeiert? Dann schicken Sie doch eine Mail mit ein paar Sätzen und vielleicht einem Foto von damals an grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de. Wir stellen dann einen kleinen Rückblick zusammen.

Indoorspielplatz über zwei Etagen

Etwa 300 000 Euro zahlt die Gemeinde für den Abriss des Gutshauses – im Verhältnis zur Investition von fünf Millionen Euro eine kleinere Summe. Im Erdgeschoss sind der Eingang für den Entdeckerpark Minimare mit Souvenirshop, ein Restaurant mit Terrasse sowie der Saal geplant, der auch gemietet werden kann. Kern des Gebäudes soll ein Indoorspielplatz über zwei Etagen werden. „So wollen wir auch ein Angebot im Winter schaffen“, sagt Neick.

Baubeginn in diesem Jahr

Die Fertigstellung ist für die Saison 2023 vorgesehen. „Mit dem Bau wollen wir in 2021 beginnen. Dann können wir aber nicht zur nächsten Saison fertig werden“, sagt der Bürgermeister. Er betont, dass das neue Gebäude in seiner Form dem alten Gutshaus ähneln wird. „Man verbindet ja Erinnerungen mit dem Anblick“, sagt er. „Wir kennen das Haus alle seit unserer Kindheit“, sagt auch Marion Grunenberg. „Das gehört eigentlich zum Dorf.“

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erinnerungen werden bleiben

Doch selbst der alteingesessene Kalkhorster Johann Cizmarek sagt: „Das neue Haus wird schön. Es ist modern und es macht den Dorfmittelpunkt komplett.“ Die Erinnerungen an Familienfeiern, Kinderfasching oder Kneipenabend mit Tanz werden die Kalkhorster auch nach dem Abriss behalten.

Von Malte Behnk