Kalkhorsts Jugendfeuerwehr feiert Jubiläum

Brook

Die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Kalkhorst feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Eigentlich war die Jubiläumsfeier mit Wettkämpfen gegen andere Jugendwehren bereits im Juli geplant, aber das Unwetter vom 15. Juli machte die Veranstaltung unmöglich.

Neuer Termin am 21. September

Am Sonnabend, 21. September, wird sie nun hoffentlich bei Sonnenschein nachgeholt. Um 9.30 Uhr beginnt die Feier mit den Wettkämpfen auf dem Gelände von Gut Brook, wie Gemeindewehrführer Rainer Oppor ankündigt. Daher heißt es um 9.15 Uhr : „Antreten zu den Wettkämpfen“. Nach der Begrüßung durch den Gemeindewehrführer und den Bürgermeister der Gemeinde Kalkhorst, Dietrich Neick, geht es um Aufgaben aus dem Feuerwehralltag.

20 Mädchen und Jungen

Aktuell hat die Jugendfeuerwehr 20 Mitglieder. Die Mädchen und Jungen sind zwischen acht und 16 Jahre alt. Ihre Ausbildung, die zunächst spielerisch beginnt, bereitet die Jugendlichen darauf vor, später auch in der freiwilligen Feuerwehr echte Einsätze zu bewältigen. Etwa 40 Mitglieder sind in den vergangenen Jahren schon in die Abteilung der Erwachsenen gewechselt.

Wettkämpfe gegen andere Jugendwehren

Eingeladen sind zum Wettkampf anlässlich des Jubiläums die Jugendwehren aus dem Amtsbereich Klützer Winkel. Sie wollen gemeinsam zeigen, was sie in ihrer Ausbildung gelernt haben.

Der bei den Kindern so beliebte Löschangriff, bei dem es darum geht, Wasser ihn hoher Geschwindigkeit zum Laufen zu bringen und den Wasserstrahl mit der Spritze genau zu platzieren, ist eine Disziplin, in der sich die jungen Feuerwehrleute messen werden. Die andere, vielleicht nicht ganz so beliebte, aber ebenso wichtige Disziplin: das Wasserschlauch-Zielrollen. Dabei muss ein aufgerollter Wasserschlauch handfertig geschmissen und dann ausgerollt daliegen.

Von Malte Behnk