Kampf gegen Infektionsgefahr in Nordwestmecklenburg: Messgeräte sollen Schüler schützen

Selmsdorf

Die Gemeinde Selmsdorf hat durch einen Zufall CO2-Ampeln für jedes Klassenzimmer der Schule geschenkt bekommen. „Wir wollten die Geräte als Gemeinde anschaffen und ich wollte bei den Fachleuten der Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft nur nachfragen, welcher Hersteller gut ist“, sagt Bürgermeister Marcus Kreft (SPD). Die Überraschung: „Da wurde uns gleich angeboten, dass sie gespendet werden könnten.“

14 CO2-Messgeräte, jedes kostet etwa 215 Euro, überreichte Matthias Kulzer, Prokurist der IAG, jetzt dem Bürgermeister und Schulleiterin Mandy Voß. Diese Würfel zeigen in der Mitte gelbes Licht, wenn die CO2-Konzentration in einem Raum einen festgelegten Grenzwert erreicht hat. „Spätestens dann machen wir im Klassenzimmer die Fenster auf und lüften“, sagt Mandy Voß. Sie glaubt, dass auch die Kinder diese Ampel im Blick haben werden.

Messgeräte erinnern ans regelmäßige Lüften

In Klassenräumen mit teilweise bis zu 30 Schülern sei der regelmäßige Luftaustausch wichtig, um Infektionen vorzubeugen und die Konzentration beim Lernen zu fördern, erklärt Mandy Voß. Sie kündigt an: „Die Messgeräte werden uns künftig an das regelmäßige Lüften erinnern und zugleich ein Auskühlen in den Räumen verhindern.“

Lüftungsanlagen wird es in der Selmsdorfer Grundschule noch nicht geben. „Wir wollten gerne eine Luftzufuhr von außen. Das hätte aber den Denkmalschutz mit ins Boot geholt“, sagt Marcus Kreft. Es würde viel komplizierter werden. So geht es hauptsächlich ums Geld, denn Fördermittel für Lüftungsanlagen, die das Land bereitstellt, bekommt eine Kommune nicht ohne eigenes Geld. „Luftfilteranlagen hätten bislang 140 000 bis 190 000 Euro gekostet. Den Eigenanteil, den wir davon aufbringen müssten, hätten wir nicht gehabt“, erklärt der Bürgermeister. Selmsdorf suche aber weiter nach einer Lösung.

Schönberg setzt auf CO2-Ampeln und Lüftungsanlagen

Die Stadt Schönberg hat für ihre Schulen 18 CO2-Ampeln angeschafft. „Ich habe auch eine Eilentscheidung getroffen, dass wir 14 Raumluftanlagen für insgesamt etwa 50 000 Euro anschaffen“, sagt Bürgermeister Stephan Korn (Kommunale Wählergemeinschaft. Er erläutert: „Wir wollen die vor allem für die Grundschule haben, um dort einen fast normalen Schulalltag zu ermöglichen.“

Auch die Stadt Dassow hat CO2-Messgeräte für ihre Schule besorgt. „Das ging einfacher und schneller, als Fördermittel für Lüftungsgeräte zu beantragen“, sagt Bürgermeisterin Annett Pahl (SPD). Sie hatte aber noch Ende November einen Termin mit Lüftungstechnikern. „Danach können wir Fördermittel beantragen und dann kommt eine Ausschreibung“, erklärt die Dassower Bürgermeisterin.

Die Gemeinde Lüdersdorf hat ebenfalls in CO2-Messgeräte investiert. Die Regionale Schule mit Grundschule Lüdersdorf setzt sie in beiden Standorten ein: in der Grundschule in Herrnburg und in der Regionalen Schule in Wahrsow.

Von Malte Behnk und Jürgen Lenz