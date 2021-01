Grevesmühlen/Dassow/Schönberg

Essen hält bekanntlich Leib und Seele zusammen. Eine uralte Weisheit, die in Corona-Zeiten noch einmal eine ganz besondere Bedeutung erhält. Nicht in erster Linie, weil viele Menschen inzwischen mit Pfunden kämpfen, die sich seit Ausbruch der Pandemie angesammelt haben. Stichwort: Frust-Essen.

Die Sache mit dem regelmäßigen Essen ist besonders für jene wichtig, die nach wie vor nicht von zu Hause aus, im sogenannten Homeoffice, arbeiten. Das sind auch in Nordwestmecklenburg weitaus mehr, als man glauben mag. In der seit Montag aufgrund der Corona-Pandemie in MV geltenden neuen Landesverordnung wurde die Schließung aller Betriebskantinen angeordnet. Woher erhalten nun die Mitarbeiter, die normalerweise in Betriebskantinen oder Werkküchen essen, ihr belegtes Brötchen und ihre Mittagsmahlzeit?

Anzeige

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Euroimmun lässt weiter kochen

Annekathrin Staub, Sprecherin des Unternehmens Euroimmun mit sieben Produktionsstandorten unter anderem in Dassow und Selmsdorf, dessen Hauptsitz sich in Lübeck befindet, erklärt, dass die neue Verordnung es zulasse, dass die Betriebsrestaurants des Unternehmens weiterhin geöffnet bleiben. In Dassow gibt es eines, in dem an jedem Tag frisch gekocht wird, Selmsdorf wird von Lübeck aus mitbeliefert. „Allerdings nur mit der Option der Abholung im eigenen Behältnis und dem Verzehr der Speisen in unseren Pausenräumen beziehungsweise am Arbeitsplatz“, sagt sie.

Für die Ausgabe der Speisen gebe es Zeitfenster, so dass jeweils nur einzelne Kollegen das Restaurant betreten. Zudem werde mit einem umfassenden Hygienekonzept gearbeitet, sowohl beim Kochen als auch bei der Ausgabe. Für die Öffentlichkeit ist das Betriebsrestaurant nicht zugänglich.

Für das Unternehmen Palmberg in Schönberg ist es nicht ganz so einfach, die geltende Landesverordnung unter den Produktionsbedingungen vor Ort umzusetzen. Intern werde derzeit mit Hochdruck an einem Konzept gearbeitet, heißt es aus dem Unternehmen.

Im Betriebsrestaurant von Euroimmun in Dassow wird noch gekocht. Mitarbeiter können ihr Mittag dort abholen und in Pausenräumen verzehren. Quelle: Jürgen Lenz

Einmal klingeln, bitte!

Die „Malz-Kantine“ in der Grevesmühlener Malzfabrik ist nach wie vor nicht nur für die Mitarbeiter der Verwaltung des Landkreises da, sondern auch für Bürger und Bürgerinnen, die sie mit belegten Brötchen und Mittagstisch versorgt. In der Zeit von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr besteht die Möglichkeit, am Eingang der Kantine zu klingeln. Das Gewünschte wird von den Kantinen-Mitarbeitern an die Abholenden ausgereicht.

Uwe und Maik Gödel vor der Malz-Kantine in der Grevesmühlener Malzfabrik Quelle: Jana Franke

Obwohl in der Verwaltung, wie der Sprecher des Landkreises Nordwestmecklenburg, Christoph Wohlleben, mitteilt, seit dem zweiten Lockdown erneut vermehrt die Möglichkeit des Homeoffice genutzt wird, und damit deutlich weniger Mitarbeiter das Kantinen-Essen in Grevesmühlen in Anspruch nehmen, ist Maik Gödel, Juniorchef der Kantine, mit dem Umsatz noch einigermaßen zufrieden. „Wir halten uns noch über Wasser“, sagt er.

Die Speisekarte für die jeweilige Woche findet sich auf der Webseite des Landkreises, das Tagesgericht kostet 4,50 Euro.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Suppe oder Essen von zu Hause

Die Mitarbeiter des Landkreises in Wismar können auf keine Betriebskantine zurückgreifen. Hol- oder Lieferdienste von Restaurants hingegen gibt es einige in der Hansestadt, erklärt Landkreis-Sprecher Wohlleben. Eine Alternative, die viele der Verwaltungsangestellten, wie er weiß, in Wismar nutzen, sei die Kantine „Suppengrün“. Ein Angebot normalerweise für junge Mütter, die ihre Kleinkinder im Spielbereich spielen lassen können, während sie in Ruhe essen. Jetzt ist das nicht mehr möglich. Stattdessen können Suppen dort abgeholt werden.

Ingo Funk, zweiter Stellvertreter der Landrätin, ist dazu übergegangen, sich Essen von zu Hause mitzubringen. „Das esse ich dann im Büro in meiner Mittagspause.“ Manchmal holt er sich auch ein belegtes Brötchen vom Bäcker. Das tun auch viele seiner Mitarbeiter, sagt er.

Landrätin achtet auf Vitamine

Wie sorgt Landrätin Kerstin Weiss dafür, dass in dieser anhaltend schwierigen Zeit Leib und Seele nicht auseinanderdriften? „Meistens lasse ich mir etwas aus unserer Kantine in der Malzfabrik mitbringen oder mache mir in Wismar etwas in der Mikrowelle warm“, erzählt sie. Dass es dabei nie so richtig entspannt zugeht, erzählt sie auch. „Gegessen wird in der Regel im Büro zwischen zwei Terminen oder auch mal während einer der langen Telefonkonferenzen.“ Sie freut sich darauf, irgendwann auch wieder in Ruhe mit Kollegen in der Kantine der Malzfabrik am Tisch sitzen zu können. „Bis dahin heißt es durchhalten und vor allem auf genug Vitamine achten.“

Von Annett Meinke