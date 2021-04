Boltenhagen

Der befürchtete große Besucheransturm auf das Ostseebad Boltenhagen über Ostern ist

Ostern 2021 in Boltenhagen, Polizeikontrollen an der Zufahrt. Quelle: Michael Prochnow

vorerst ausgeblieben. Dennoch hatte die Polizei am Karfreitag genug zu tun bei der Kontrollen an der Zufahrt aus Richtung Klütz. Die Beamten zogen dort alle Fahrzeuge heraus, deren Kennzeichen nicht nach Mecklenburg-Vorpommern gehören. Und das waren etliche über den Tag hinweg, vor allem aus Hamburg und Schleswig-Holstein versuchten Tagesgäste nach Boltenhagen zu gelangen. Die Polizei schickte zahlreiche Tagesgäste wieder nach Hause. Allerdings wurde am Karfreitag nur die Zufahrt aus Klütz kontrolliert, auf den übrigens Zufahrtsstraße über Redewisch oder Tarnewitz herrschte frei Fahrt. Und bereits in den vergangenen Tagen waren zahlreiche Urlauber angereist. So sind einige Parkplätze vor den Ferienwohnungen in Boltenhagen belegt, theoretisch dürfen dort nur die Eigentümer wohnen, die in der Regel über einen Zweitwohnsitz im Ostseebad verfügen.

Ordnungsamt kontrolliert Parkplätze

Das Ordnungsamt ist zwar täglich unterwegs, Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki hatte im Vorfeld darum gebeten, vor allem die Parkplätze im Ort und den Ortsteilen zu kontrollieren, um vor allem den Wohnmobiltourismus zu überwachen, ob in den Ferienwohnungen tatsächlich nur die Eigentümer Ostern verbracht haben oder Urlauber, lässt sich kaum kontrollieren.

Dünenpromenade erstmals begehbar

Ostern 2021 in Boltenhagen, das erste Stück der Dünenpromenade ist zugänglich. Quelle: Michael Prochnow

Zum ersten Mal ist über Ostern ein Teil der umstrittenen Dünenpromenade geöffnet worden. Der Bereich westlich der Seebrücke war am Karfreitag gut besucht. Und wie eine Umfrage unter einigen Spaziergängern ergab, waren es nicht nur Einheimische, die dort die Möglichkeit nutzen, um über die Promenade zu flanieren. Ein Ehepaar aus Hamburg bestätigte auf Nachfrage, dass es bereits am Dienstag angereist und eine Ferienwohnung gebucht habe. „Ja, wir kennen die Auflagen, aber wir hatten die Chance, eine Wohnung zu mieten von Bekannten, und die haben wir genutzt“, erklärte der Urlauber, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte. Corona würden sie durchaus Ernst nehmen, aber einige der Regelungen würden sie für übertrieben halten. „Wir halten uns an den Abstand, wir wollen nur ein paar Tage in Ruhe abschalten.“ Und was halten Sie von der Dünenpromenade. „Ob das Bauwerk wirklich nach Boltenhagen passt, lässt sich schwer sagen. Wir finden die Hütten viel zu groß, aber man sollte abwarten bis alles fertig ist.“

Speisen und Getränke zum Mitnehmen

Apropos fertig, die Cafés und Restaurants dürfen in Boltenhagen zwar keine Gäste empfangen, aber etliche Einrichtungen hatten Speisen und Getränke zum Mitnehmen angeboten. Die Zahl der Spaziergänger, die am Karfreitag in Boltenhagen, am Stand und auf der Dünenpromenade unterwegs war, war jedenfalls überschaubar.

