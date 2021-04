Ostern 2021 - Trotz Corona-Verbot: So viele Touristen treiben sich am Karfreitag in Boltenhagen herum

Etliche Tagestouristen hat die Polizei am Karfreitag in Boltenhagen (Nordwestmecklenburg) wieder auf die Heimreise geschickt. Dennoch verbringen im Ort Touristen die Osterfeiertage. Das Ordnungsamt hat derweil die Wohnmobile im Visier, die auf den Parkplätzen am Ortsrand und entlang der Küste stehen. Alle Fotos dazu in der Bildergalerie.