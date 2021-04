Karneval in Grevesmühlen: „Ohne Fasching fehlt mir etwas.“ 

Grevesmühlen

„Schon als Kind bin ich gerne beim Fasching mitgegangen“, erzählt Torsten Meier. Dass er später einmal Präsident des Kreihnsdörper Carnevalvereins (KCV) in Grevesmühlen sein würde, das konnte er damals natürlich noch nicht ahnen. Außerdem gab es in den folgenden Jahren keinen wirklichen Anlass dazu, denn ein solches Ziel verfolgte Meier nicht.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Anfang war ein Fotoauftrag

KCV-Präsident Torsten Meier: "Ohne Fasching würde mir was fehlen." Quelle: Dirk Hoffmann

Den Weg zu den Närrinnen und Narren wies Meier eine ehemalige Mitschülerin. Sie sprach ihn 2002 an, ob er nicht Fotos für eine Webseite des Vereins liefern könnte. Auf den Gedanken kam sie, weil Meier eine Digitalkamera besaß, was kurz nach der Jahrtausendwende noch eine Seltenheit war. Und mit einer solchen Kamera wäre das wohl am ehesten möglich, dachte sie. Meier überlegte nicht lange und sagte zu. Seine Aufgabe sah er auch als Herausforderung an. So wollte er möglichst viele, sehr aussagekräftige Aufnahmen liefern. Deshalb erschien er mit seiner Kamera nicht nur zu den Faschingsfeiern. Er nahm sich auch die Zeit, bei den Proben vorbeizuschauen. Da sah er dann die möglichen Motive der kommenden Auftritte der Karnevalisten.

Das Ehrenbuch der Stadt Grevesmühlen 2013 wurde das Ehrenbuch angelegt, jedes Jahr werden im Rahmen des Stadtfestes zum Empfang des Bürgermeisters verdiente Einwohner der Stadt ausgezeichnet und dort eingetragen. Hier die Eintragungen: 2013: Roland Poschadel (für seine Arbeit bei der Organisation des Straßenfestes am Langen Steinschlag) 2014: Jürgen Bühring (für seine Arbeit als Vorsitzender im Förderverein der Grundschule Fritz Reuter); Norbert Poschadel (Rettungsschwimmer im Freibad); Renate Martens (für ihre Arbeit bei der Organisation des Straßenfestes am Langen Steinschlag) 2015: Peter Neumann (für seine Arbeit für den Umwelt- und Naturschutz); Heinz Nobis (für seine Arbeit im Bauhof Grevesmühlen und für die Feuerwehr der Stadt) 2016: Heidrun Lange (für ihre Arbeit als Vorsitzende des Behindertenverbandes); Helga Satow (für ihre jahrzehntelange Arbeit als Übungsleiterin im Bereich Turnen); Hans-Joachim Schönfeldt (für seine Arbeit in der Flüchtlingshilfe); Sven Schiffner (für seine Arbeit bei der Aufarbeitung der Cap-Arcona-Geschichte) 2017: Jan Huschke (für seinen Einsatz für die Jugendarbeit der Stadt); Klaus Erdmann (für sein Engagement als Stadtvertreter); Christoph Uhle (für seine Arbeit für den SV Blau-Weiß) 2018: Holger Anders (für seine Arbeit in der evang. Kirchen- gemeinde); Norbert Koch (für seine Arbeit für die Lidahilfe); Eckart Redersborg (für seine Arbeit für die Geschichte der Stadt und den Heimatverein); Wolfgang Seidel (für seine Arbeit als Vorsitzender des Freizeitclubs); Reinhard Galda (für seine Arbeit im Freibad) 2019: Karin Krüger (für ihre Arbeit im Heimatverein und für den Erhalt der plattdeutschen Sprache); Horst Lederer (für seine Arbeit bei der Erstellung der Kirchenchronik); Angret Redersborg (für ihre Arbeit in der Tanz- und Trachtengruppe)

Später baute er die Webseite

Später gestaltete Meier die Webseite für den Verein. Wer heute auf die Homepage des KCV schaut, wird sich allerdings etwas wundern: Die letzten Fotos stammen dort von 2018. Der IT-Experte – beruflich ist Meier Softwaresystemtester – hat nicht etwa die Lust am Gestalten verloren. Der Grund ist ein anderer. Denn nachdem in jenem Jahr die neue Datenschutzgrundverordnung in Kraft trat, ist in den Augen von Meier nicht mehr eindeutig, was abgebildet werden darf und was nicht. Weniger ist da mehr, denkt er. Auch wenn das vielleicht andere etwas anders sehen.

Sein Engagement für den KCV hat Meier aber nicht zurückgeschraubt. Eher das Gegenteil ist für den heute 52-Jährigen der Fall. So ist er seit einigen Jahren Präsident im KCV und schreibt auch die Büttenreden. „Einige Mitglieder schreiben mir aber auch, was ich in die Reden mit aufnehmen könnte“, so Meier, der diese Aufgabe sehr ernst nimmt. So hat er an einem Lehrgang zum Büttenschreibertrainer teilgenommen. Außerdem ist Meier im Landespräsidium, dem er seit vier Jahren angehört, Beisitzer für Bütt, Gesang und Straßenkarneval.

Lehrgang zum Büttenschreibertrainer

Meier ist immer mittendrin statt nur dabei, wenn es um den Karneval geht. Seine Rolle als Präsident sieht er nicht so arbeitsaufwendig, wie es auf den ersten Blick scheint. „Da geht es ja mehr darum, den Verein zu repräsentieren“, so Meier. Mehr Verantwortung und Aufgaben hätte da der 2020 gewählte Vorsitzende Thomas Arndt.

„Ohne Fasching würde mir aber auch was fehlen“, meint der Karnevalspräsident und hofft, dass nach dem durch Corona bedingten Ausfall 2020 in diesem Jahr die Feiern zur fünften Jahreszeit stattfinden. Dann könnte auch der im vergangenen Jahr in Grevesmühlen geplante landesweite Faschingsauftakt anlässlich der 60. Session in 2020 nachgeholt werden.

Neben seinem Engagement im KCV ist Meier Mitglied im ortsansässigen Gartenverein und dem Badeverein am Ploggensee. Dort trat er in den vergangenen Jahren unter anderem mehrfach als Moderator bei Veranstaltungen wie zum Beispiel der Badewannenregatta oder der Feuerwerksvorführung im Dezember auf. Für fast jeden Spaß ist er zu haben. Sogar als Neptun stieg er einmal aus dem Wasser.

Von Dirk Hoffmann