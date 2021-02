Rostock/Bad Doberan/Wismar/Grevesmühlen

Die Karnevalsvereine trauern auch im Februar um die Veranstaltungen, die aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr auch in Mecklenburg-Vorpommern ausfallen. Einige lassen sich davon aber nicht unterkriegen und halten weiterhin Kontakt zu ihren Mitgliedern und bieten das Training über Videokurse an. Andere haben sich sogar etwas überlegt, wie sie trotzdem etwas Karneval in die Wohnzimmer der Menschen in MV bringen können.

Fest steht: Alle erinnern sich jetzt an die Zeit zurück, wo noch in großer Runde mit Gesang und Tanz gefeiert werden konnte. Wir haben mit Vereinen aus der Region gesprochen und stellen fünf Mitglieder vor.

Stephanie Zajonc vom Doberaner Karnevalsklub

Stephanie Zajonc, Vorstandsmitglied im Doberaner Karnevalsklubs (DKK), ist seit ihrem elften Lebensjahr in dem 1988 gegründeten Verein. „Mein Vater war eines der ersten Mitglieder und auch meine ganze Familie ist mittlerweile dabei“, erzählt sie. Wegen Corona bleiben nicht nur die Feste um den Rosenmontag aus, sondern auch das Training falle schon seit geraumer Zeit aus.

„Die Treffen und das Vereinsleben bleiben auf der Strecke“, erzählt die 42-Jährige. Auch der Austausch mit anderen Vereinen in der Region fehle jetzt. Ersatzpläne gibt es nicht. Denn die großen Veranstaltungen mit bis zu 500 Personen seien unter diesen Bedingungen nicht umsetzbar und könnten Stephanie Zajonc zufolge auch nicht ersetzt werden.

Stephanie Zajonc (42) vom Doberaner Karnevalsklub Quelle: privat

Zu dieser Zeit wären sie und ihre Vereinsmitglieder bereits in den letzten Zügen der Vorbereitung. Dafür habe sie sonst immer extra ein paar Tage Urlaub genommen – in diesem Jahr nicht. Auch neue Mitglieder habe der Verein, der derzeit 120 bis 150 Personen umfasst, im letzten Jahr nicht aufgenommen. Denn die Jahreshauptversammlung, bei der neue Mitglieder beitreten können, fiel coronabedingt ebenfalls aus. Dennoch schwelgen die Mitglieder in Erinnerungen an die letzten Jahre und freuen sich auf die nächsten Feste. „Umso schöner wird es vielleicht die nächsten Jahre“, hofft das Vorstandsmitglied.

Ingrid Küchenmeister vom Rostocker Carnevalclub Warnow

Der Rostocker Carnevalclub Warnow (CCW) läuft momentan ebenfalls auf Sparflamme. Die Organisation des ältesten Karnevalsvereins der Hansestadt spiele sich derzeit über Whatsapp, E-Mail oder Videokonferenzen ab, wie Ingrid Küchenmeister, die „Mutter des Vereins“, wie sie sich selbst nennt, berichtet. Sie ist seit zwölf Jahren Präsidentin des 1985 gegründeten Vereins.

„Das Schlimmste ist der Trainingsausfall für die Kinder“, erzählt sie. Der kleine Verein umfasst circa 50 Mitglieder und tritt normalerweise in Seniorenheimen, auf Weihnachts- und Betriebsfeiern oder Familienfesten auf. Gemeinsam mit ihrem Mann, der ebenfalls Teil des Vereins ist, will Ingrid Küchenmeister am Rosenmontag mit einem Glas Sekt anstoßen.

V.l.n.r.: Conny Weckesser-Schmidt, Hanne Fischer, Angela Januschewski, Edda Rüdiger (Schatzmeisterin), Ingrid Küchenmeister (Präsidentin), Karin Köhn, Margot Karpuschkat, Irene Koczor (Vizepräsidentin) Quelle: Ingrid Küchenmeister

Der Rostocker Karnevalsclub (RKC) dagegen plane eine digitale Woche während der Karnevalszeit, wie Kristin Wolber, Präsidentin des Vereins erzählt. „Wir hoffen, dass wir so ein bisschen Karneval ins Zuhause der Menschen bekommen“, sagt die 43-Jährige, die seit der Gründung 1990 dabei ist. Ab der Weiberfastnacht am 11. Februar präsentiere sich der Verein auf der Internetseite, über Facebook, Youtube und Instagram. Zudem werde auch die Stadtschlüsselrückgabe mit dem Oberbürgermeister am Rathaus geplant. Die Übergabe fand am 11. November ebenfalls in kleinem Rahmen statt.

Das Training der 105 Mitglieder finde zurzeit online über Videokonferenzen statt. Wolber zufolge werde das Angebot gut angenommen. Der Zusammenhalt im Verein sei in dieser Zeit deutlich geworden.

Nancy Gamm vom Neuburger Karnevalsclub 1960 e.V.

Nancy Gamm vom Neuburger Karnevalsclub 1960 e.V. ist bereits seit ihrem 14. Lebensjahr dabei und tanzt seither mit. Heute ist sie im Vorstand und betreut die Mitglieder, kümmert sich um die Homepage und ist Ansprechpartnerin für die Pressearbeit des Vereins. Bereits im letzten Jahr musste der Rosenmontagsumzug abgesagt werden. Der Verein werde aber alles dafür tun, dass die Mitglieder schriftlich auf dem Laufenden gehalten werden. Zudem gab es kleine Motivationsvideos und Nasen-Mund-Schutzmasken mit dem Logo des Vereins.

Der Neuburger Karnevalsclub feiere normalerweise drei Wochenenden im Februar. Am 6. Februar hätte es auch in diesem Jahr starten sollen, doch dies musste coronabedingt ausfallen. Dafür tue es gut, in Erinnerungen zu schwelgen. So habe jemand über Facebook zu einer Challenge aufgerufen, Fotos vom Karneval aus vergangenen Zeiten zu teilen. „Das war schön. Da hat man gesehen, dass man nicht die Einzige ist, die dem hinterhertrauert“, erzählt die 39-Jährige.

Nancy Gamm vom Neuburger Karnevalsclub 1960 Quelle: Nancy Gamm

Thomas Arndt vom Kreihnsdörper Carnevalsverein in Grevesmühlen

Für Thomas Arndt und seinen Verein, den Kreihnsdörper Carnevalsverein in Grevesmühlen, fällt der Ausfall in diesem Jahr besonders schwer, wie er erzählt. Sie hatten eine große Geburtstagsparty zum 60-jährigen Jubiläum geplant. Die Feier, bei der mit 800 bis 900 Gästen gerechnet wurde, sollte am 6. Februar 2021 stattfinden. Bereits die geplante landesweite Eröffnung vom Karneval-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern musste entfallen.

Ein großer Umzug durch Grevesmühlen mit geladenen Gästen, wie dem Vorsitzendem vom Landesverband, und anderen Vereinen aus der Region sowie Livemusik und ein Showprogramm auf einer Bühne auf dem Markt – das alles musste abgesagt werden. „Hoffentlich nur aufgeschoben und nicht aufgehoben“, bedauert der Vereinsvorsitzende.

Steffen Bühring, stellvertretender Vereinsvorsitzender (l.), und Vereinsvorsitzender Thomas Arndt (r.) vom Kreihnsdörper Carnevalsverein in Grevesmühlen bei einer Ordensübergabe Quelle: privat

Seit 2004 ist er Mitglied im Verein und tanzt seitdem im Männerballett. Zudem ist er Fahnenträger bei Umzügen und versorgt die Tanzmariechen mit Essen und Trinken. Der 37-Jährige wohnt mittlerweile in Lübeck und schränkt daher auch seine Fahrten nach MV ein. „Ich könnte auch in Lübeck in einen Verein, aber der KCV ist mein Herzensverein“, sagt er.

Für seine etwa 113 Mitglieder hofft er, dass ein richtiges Miteinander bald wieder stattfinden kann. Besonders für die Kinder und Jugendlichen sei dies wichtig. Gerade die Auftritte und der Applaus vom Publikum fehlten jetzt, denn sie seien die Belohnung für das Training im ganzen Jahr, betont er.

Von Gina Henning