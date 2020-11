Fisch zu Weihnachten - Was der Karpfen in MV in diesem Jahr kostet – und welche Fische immer beliebter werden

Fischereimeister Otto Kleinert (68) hat in den Adventszeit Hochsaison: Aus dem Neuklostersee fischt er den Fisch, der zu Weihnachten in MV auf vielen Tellern landet. Was der traditionelle Karpfen dieses Jahr kostet und warum Zander, Saibling und Lachs dem Fest-Fisch zunehmend Konkurrenz machen.