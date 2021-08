Grevesmühlen

In Nordwestmecklenburg sind zahlreiche Windkraftanlagen in Nordwestmecklenburg im Genehmigungsverfahren oder kurz vor dem Bau. Bis zu 250 Meter hoch sollen sie werden. Einwohner vieler Orte wären von den Folgen betroffen.

Lesen Sie auch Hier sind die nächsten Windräder in Nordwestmecklenburg geplant

Die MBBF Windparkplanung GmbH & Co. KG plant unweit von Questin den Bau einer Anlage mit einer Maximalleistung von 5,3 Megawatt. Gesamthöhe bis zur Spitze des Rotorblatts: 240 Meter plus drei Meter Fundamenterhöhung. Die Eno Energy GmbH mit Sitz in Rerik will nahe Menzendorf, Grieben und Papenhusen drei Windräder errichten. Gesamthöhe: 245,55 Meter.

Vier weitere Anlagen plant PZWK Grundstücksverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Wismar im selben Gebiet. Sie sollen nach Auskunft der zuständigen Behörde 200 Meter hoch werden. Nahe Mühlen Eichsen will ein Investor 250 Meter hohe Anlagen errichten. Genehmigt sind sie, wie alle anderen, aber noch nicht. Bereits begonnen haben Arbeiten für den Bau einer über 230 Meter hohen Anlage zwischen Santow und Rolofshagen.

Von Jürgen Lenz