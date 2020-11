Klütz

In Klütz wird der Besitzer eines jungen Katers gesucht. Das Tier ist am vergangenen Montag einer Familie im Bereich an der Mühle zugelaufen. Das Tier ist etwa ein Jahr alt, sehr zutraulich und stubenrein. Wer das Tier kennt oder es vermisst, der kann sich an die „Pflegefamilie“ unter der Nummer 0179/2970722 wenden.

Von Michael Prochnow