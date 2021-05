Katrin Peritz weiß, wo es rund um Klütz am schönsten ist

Klütz

Katrin Peritz Weiß, wo es in und um Klütz am schönsten ist – aus privaten und beruflichen Gründen. Die 43-Jährige arbeitet seit dem vergangenen Jahr in der Tourismusinformation der Schlossstadt im Uwe-Johnson-Haus. Sie berät dort Urlauber und Entdecker der Region. Außerdem unterstützt die gelernte Verlagskauffrau die Leiterin des Literaturhauses etwa bei der Organisation von Lesungen.

Katrin Peritz ist in Groß Schwansee aufgewachsen, wo sie heute, nach einer Zwischenstation in Baden-Württemberg wieder lebt. Auch wenn sich in dem kleinen Ort an der Ostsee enorm verändert habe, sagt sie: „Es ist schön geworden.“ Wer zu ihr kommt, um sich einen Tipp abzuholen, bekommt also viel Insiderwissen. Am Klützer Winkel schätze sie „dass unsere Touristen die Wahl haben. Je nach Vorliebe findet man einen touristisch erschlossenen oder einen naturbelassenen Strand.“

Wer nur einen Tag lang Klütz erkunden will, dem empfiehlt sie die Klassiker: Bothmer, die Molkerei, die Staudengärtnerei und unbedingt: „Der Eisstand am Baumarkt. Dort ist es am leckersten. Und dann ist der Tag schon um.“

Von Juliane Schultz