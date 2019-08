Was Emden kann, das kann Grevesmühlen doch wohl auch. Die SPD hat in Grevesmühlen den Vorschlag eingebracht, an einigen Fußgängerampeln das grüne Männchen durch Krähen zu ersetzen. So wie Emden Ottifanten in Anlehnung an den berühmten Sohn der Stadt, Otto Waalkes, eingeführt hat. Doch die Sache ist kompliziert.