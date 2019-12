Kaufhaus-Pionier Rudolph Karstadt: Mit „moderner Barzahlung“ zum Erfolg

Wismar

Die Anzeige im Mecklenburger Tageblatt vom 13. Mail 1881 ist für damalige Verhältnisse riesig. „Bezug nehmend auf meine vorläufige Anzeige vom 5. d. M. theile einem geehrten Publikum Wismar’s und Umgegend hierdurch ergebenst mit, daß ich morgen, Sonnabend, den 14. Mai, mein Manufactur-, Confections- und Tuchgeschäft eröffnen werde [...] Hochachtungsvoll C. Karstadt Krämerstraße Nr. 4.“

Regenmäntel „von nur guten Stoffen“ ab acht Mark, Kleiderstoffe in „größter Auswahl“, „grau leinene Handtücher“ der Meter ab 16 Pfennige, „Flanelle in allen Farben“, Bettvorleger, Taschentücher – die Liste der Waren, für die in der Anzeige mit Preisen geworben wird, ist lang. Im unteren Teil der Anzeige das, was sie so ungewöhnlich macht: „Der Verkauf findet nur gegen Baar statt.“

Zur Galerie Am Sonntag ist der 75. Todestag von Rudolph Karstadt. Von Wismar aus eroberte der gebürtige Grevesmühlener mit seiner Idee – Ware nur gegen Barzahlung – den Markt.

Auf die Barzahlung hat Karstadt schon in seiner „vorläufigen Anzeige“ hingewiesen: „Einem geehrten Publikum Wismars’s und Umgegend mache ich hierdurch die ergebene Mittheilung, daß ich Mitte dieses Monats –Krämerstraße Nr. 4 – im Hause des Herrn Rechtsanwalts Behring hieselbst, ein Manufactur-, Confections- und Tuchgeschäft eröffnen werde.“

Besonders preiswert

Weiter heißt es in der Anzeige: „Es wird stets mein Bestreben sein, mir durch strengste Reellität das Vertrauen der mich Beehrenden zu erwerben, und wird der Verkauf zu sehr billigen festen Preisen, aber nur gegen Baar stattfinden. Ich erlaube mir auf diese Gelegenheit, preiswerte Einkäufe zu machen, hinzuweisen. Hochachtungsvoll C. Karstadt, Wismar den 4. Mai 1881.“

Das C. steht für Christian. Christian Karl Heinrich Karstadt war Färbermeister in Grevesmühlen und Inhaber einer Warenhandlung in Schwerin. Sein Sohn Rudolph war es aber, der am 14. Mai 1881 in Wismar den Laden eröffnete, zusammen mit den Geschwistern Ernst und Sophie Charlotte. Das Problem: Rudolph war damals erst 25 Jahre alt, die Gewerbeordnung der Zeit sah ein Mindestalter für Kaufleute von 30 Jahren vor.

Eigener Laden mit 25

Mit 1000 vom Vater geborgten Talern Grundkapital, einer Wagenladung Waren und dem väterlichen Namen eröffnete Rudolph Karstadt seinen Laden. Rudolph Karstadt, am 16. Februar 1856 in Grevesmühlen geboren und in Schwerin aufgewachsen, lernte im väterlichen Geschäft – eine Färberei mit angeschlossener Warenhandlung.

Für seine Idee wurde der junge Karstadt von den Konkurrenten belächelt: Barzahlung statt Feilschen! Ware nur gegen Bargeld! Bis dahin war es üblich, auf Kredit einzukaufen. Im Zweifelsfalle auch auf Kredit der ganzen Verwandtschaft.

Die ersten Anzeigen aus der Tageszeitung von 1881. Quelle: Archiv/ Repro: Nicole Hollatz

Die Preise wurden vor Ort und ansehens der Person des Käufers festgelegt – ein armer Käufer braucht weniger zahlen als ein wohlhabender, ein guter Freund des Verkäufers noch weniger. Und im Zweifelsfalle tauschte manch ein Wismarer Händler auch noch gegen Naturalien ein.

Schneller Erfolg

Das Konzept ging offensichtlich auf. 1884 eröffnete Rudolph Karstadt seine zweite Filiale in Lübeck, zu der Zeit war er auch schon alleiniger Inhaber des Wismarer Unternehmens. Es folgten Neueröffnungen innerhalb kürzester Zeit in ganz Norddeutschland. Zusätzlich übernahm der Wismarer 1900 die Geschäfte seines hoch verschuldeten Bruders Ernst.

Der moderne Wismarer Neubau wurde 1908 eröffnet – der erste Stahlskelettbau der Region und immer noch Karstadt-Stammhaus. Das Unternehmen mit Rudolph Karstadt an der Spitze wuchs rasant –1930 war Karstadt Europas größter Warenhauskonzern mit 89 Filialen, 27 Fabriken und über 29 000 Angestellten. Das Erfolgsgeheimnis neben der Barzahlung: Karstadt produzierte selbst oder kaufte direkt beim Hersteller.

Rückzug nach Schwerin

1932 schied Rudolph Karstadt aus dem Unternehmen aus, er kehrte zurück ins Schwerin seiner Kindheit und Jugend. Verheiratet war Karstadt mit der Schwerinerin Auguste Gerlach, nach deren Tod im Jahr 1922 heiratete er ihre Nichte Irmgard.

Am 19. Dezember 1944 starb Rudolph Karstadt in Schwerin. Sein Grab befindet sich dort noch heute auf dem Alten Friedhof.

