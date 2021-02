Klütz

– „Verkauft“. Ein kleines, unscheinbares Schild verkündete bereits Ende 2010, dass das Grundstück an der Boltenhagener Straße 12 in Klütz nicht mehr zu haben war. Geschnappt hatte es sich die Kaufhauskette Stolz, wie die OZ am 2. Februar 2011 verkündete. Zu diesem Zeitpunkt betrieb das Unternehmen bereits 22 Filialen in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. In der Schlossstadt Klütz soll im Frühjahr das 23. Kaufhaus die Türen öffnen, kündigte das Unternehmen seinerzeit auf seiner Internetseite an – mit dem Hinweis, dass es eine große Auswahl an Textilien und Hartwaren geben werde.

Der damalige Bürgermeister, Dieter Fischer, zeigte sich optimistisch, dass die Stadt von dem neuen Kaufhaus profitieren werde. „Es soll ein hochwertiges Sortiment sein, das das bestehende Angebot in Klütz ergänzt“, erklärte er im Interview. Bei den Mitgliedern des Klützer Handwerker- und Gewerbevereins war die Meinung zu dem Vorhaben dagegen damals durchwachsen – vor allem bei jenen, die in ihren kleinen Läden ein ähnliches Sortiment führten wie der große Mitbewerber. Kaufhaus Stolz verstand die Ängste und zeigte sich offen für Gespräche. Damit die Kunden nicht aus der Innenstadt gezogen werden und die kleineren Läden sowie das große Kaufhaus ein Auskommen haben, wollten beide Seiten im Vorfeld Gespräche führen.

Das Kaufhaus Stolz in Klütz. Quelle: Archiv

Das nahe Ostseebad hatte eine ausschlaggebende Rolle gespielt, sich in Klütz niederzulassen, erklärte Stolz-Vertriebsleiter Dieter Deike damals gegenüber OZ. „Wir sind bereits seit zehn bis zwölf Jahren auf der Suche nach einem Standort in Klütz oder Boltenhagen. Jetzt haben wir ein schönes Grundstück gefunden, mit dem wir erfolgreich sein können.“ Er selbst sah das Kaufhaus nicht als Konkurrenz zum bestehenden Gewerbe: „Wir werden das Sortiment gemeinsam verbessern, um spannender zu werden“, versprach er. Eröffnet wurde das Kaufhaus in Klütz im März 2012.

Von Jana Franke