Grevesmühlen

Ab dem 1. Juli wird der Betrieb im Abstrichzentrum am Ploggensee in Grevesmühlen eingestellt. Wie der stellvertretende Landrat Mathias Diederich dazu erklärt, würden die niedrigen Zahlen von Neuinfektionen bedeuten, dass weniger Notwendigkeiten für PCR-Testungen bestünden, weil es weniger zu überprüfende Verdachtsfälle gebe. „Aus diesem Grund ist es nicht mehr sinnvoll, einen täglichen Testbetrieb in zwei Abstrichzentren aufrechtzuerhalten.“

Er bedankt sich beim DRK und der Bundeswehr, die den Betrieb in den Abstrichzentren durch ihre Hilfe ermöglicht und ihn professionell organisiert hätten. „Während der Amtshilfeeinsatz der Bundeswehr im Bereich der Abstrichzentren nun ausläuft, wird uns das DRK im Abstrichzentrum Wismar auch weiter zur Seite stehen.“

Ab kommenden Montag, 21. Juni, wird das Abstrichzentrum am Klinikum Wismar seine Öffnungszeiten umstellen und dann zu folgenden Zeiten geöffnet sein: montags, mittwochs und freitags von 10 bis 12 Uhr.

Von Michael Prochnow