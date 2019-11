Alles, was Sie schon immer wissen wollten

Roxin

Warum werden die Tage eigentlich immer länger? Und was ist ein Rädelsführer? Wer kann zwischen den Zeilen lesen? Die Antworten hat Moderator Thomas Lenz aus Roxin in der Gemeinde Stepenitztal in seinem neuen Buch „Kaum zu glauben“ aufgeschrieben. Im NDR-Radio unterhält der gebürtige Grevesmühlener die Hörer regelmäßig mit den Anekdoten aus der Welt des Wissens. Kurzweilig und überraschend sind die Themen, die er dabei auswählt. Thomas Lenz ist vor wenigen Tagen 48 Jahre alt geworden, hat Forstwirt gelernt und später Theologie in Kiel studiert, heute lebt der Quereinsteiger, der durch Zufall beim Radio gelandet ist, auf dem Bauernhof, den bereits seine Großeltern bewirtschafteten, er engagiert sich nicht nur in seiner Gemeinde bei zahlreichen Aktivitäten. Er hat auch in Grevesmühlen die Veranstaltungen im Rahmen des Wende-Jubiläums moderiert, die von der Stadt Grevesmühlen, der evangelischen Kirchengemeinde und der OSTSEE-ZEITUNG organisiert worden war.

Von Michael Prochnow