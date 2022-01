Grevesmühlen

Riesenfrust bei den Vodafone-Kunden im Stadtzentrum von Grevesmühlen. Seit einer Woche ist das Kabelnetz in der Wismarschen Straße gestört (OZ berichtete). Nachdem Vodafone Ende der Woche mitgeteilt hatte, dass das Problem geortet und der Schaden behoben sei, währte die Freude bei den Kunden nur wenige Stunden, Freitagabend meldeten die Anwohner, laut Vodafone sind insgesamt 27 Haushalte betroffen, erneut, dass weder Fernsehen, noch Internet funktionieren würden. Das bestätigte das Unternehmen am Montag.

Kabelnetz in der Innenstadt ist abgeschaltet

„Die Entfernung des Rückwegstörers am Freitag hat nur kurzzeitig zur Behebung der Störung geführt. Nun ist der örtliche Verteilerpunkt für den Bereich Wismarsche Straße offline - und damit sind die 27 Kabelkunden, die über diesen Verteilerpunkt versorgt werden, jetzt komplett vom Netz abgeschnitten“, teilte das Unternehmen mit. Die folge: Die Kunden können kein Kabel-TV empfangen, nicht im Internet surfen und auch nicht via Kabelnetz telefonieren. Techniker würden mit Hochdruck an der Beseitigung dieser Störung arbeiten, heißt es weiter. Wann genau der Schaden behoben sein wird, steht in den Sternen. Denn möglicherweise muss der Gehweg aufgebuddelt werden, um an das Kabel zu gelangen. „Wir bitten die bis 27 betroffenen Kunden bis zum Abschluss der Entstörung noch um etwas Geduld und um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten.“

Tiefbauarbeiten sind notwendig

Zur Erklärung der Störungsursache teilt Vodafone mit, dass ein sogenannter Rückwegstörer zwei Ursachen haben könne. Zum einen können es ein Defekt am Kabel im Erdreich sein, wodurch die Datenübertragung gestört sein. Das kann bei Tiefbauarbeiten passieren, oder durch Steine, die sich im Lauf der Zeit durch die Isolierung arbeiten. Oder es kann ein nicht registriertes Netzwerk sein, dass im Bereich der Wismarschen Straße an das Kabelnetz angeschlossen worden sei. Anders ausgedrückt: Jemand hat illegal das Kabelnetz angezapft. Das ist in etwa so, als würde jemand die Wasserleitung des Zweckverbandes anzapfen. Dann sinkt der Wasserdruck für alle anderen Verbraucher, diese Stelle zu finden, ist aufwändig und kostet vor allem Zeit. Welche Ursache im Fall der Wismarschen Straße vorliegt, ist noch unklar.

Von Michael Prochnow