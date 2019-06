Grevesmühlen

Kein Auto, kein Geld und jede Menge Ärger hat jetzt ein 56-Jähriger aus Grevesmühlen, der sich am Mittwoch auf dem Revier in Grevesmühlen meldete. Der Mann ist Opfer eines Betrügers geworden. Der Mann teilte den Beamten mit, dass er vor drei Wochen in einem Verkaufsportal für Kraftfahrzeuge auf ein interessantes Angebot gestoßen und anschließend mit dem Verkäufer online in Kontakt getreten sei. Laut Angebot sollte der Pkw in Dortmund stehen. Darauf angesprochen erklärte der Verkäufer, dass das Fahrzeug sich nun wegen eines Wohnortwechsels in Finnland befinden würde. Nachdem der Verkäufer dem 56-Jährigen in Aussicht stellte, den Verkauf über ein Transportunternehmen abwickeln zu wollen, überwies der Mann den Kaufpreis in Höhe von mehreren Tausend Euro. Danach brach der Kontakt zum Verkäufer und zum Transportunternehmen ab.

Michael Prochnow