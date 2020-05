Keine Entleerung mehr: Kleidercontainer in Grevesmühlen quellen über

Grevesmühlen

Überall das gleiche Bild: Die Altkleider-Container quellen über, die Sammelstellen in der Stadt Grevesmühlen bieten seit Wochen ein wenig ansprechendes Bild. Aufgerissene Säcke mit Kleidung stapeln sich neben den Containern, Säcke werden in die Öffnungen gequetscht, weil nichts mehr in die Behälter passt.

Mit diesem Aufruf wendet sich das DRK an die Spender. Quelle: Prochnow

Hintergrund ist, dass aufgrund der Corona-Krise der Markt für gebrauchte Kleidung komplett zusammengebrochen ist. Wie der DRK Kreisverband Nordwestmecklenburg mitteilt, habe man sich dazu entschlossen, die Containersammlung einzustellen, da der Verkauf der Sachen nicht mehr möglich sei. Das DRK unterhält im Nordwestkreis mehr als 100 solcher Container. Sie regelmäßig zu entleeren und die Sachen dauerhaft zu lagern, übersteigt die logistischen Möglichkeiten deutlich. Daher startet das Rote Kreuz einen Aufruf an die Bevölkerung, die Blätter werden an den Containern gut lesbar angebracht. Darin bittet das DRK die Spender, die Sachen noch aufzubewahren. „Es gibt ein ’nach der Krise’ und genau dann wird es einen erhöhten Bedarf an Kleiderspenden geben, da weltweit die Anzahl der Bedürftigen wächst“, heißt es darin.

Die Abnehmer, ein Großteil der Sachen wird zu Ballen gepresst und an die Industrie weiterverkauft, ein anderer Teil geht in die Kleiderbörsen, nehmen seit Wochen nichts mehr an.

Von Michael Prochnow