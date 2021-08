Grevesmühlen

So voll war dieser Parkplatz am Ploggenseering in Grevesmühlen lange nicht. Längst hatte der Landkreis hier sein Corona-Testzentrum geschlossen, doch am Montag, 9. August, öffnete es wieder für einen Tag. Grund dafür: 72 Schüler von der regionalen Schule am Wasserturm und vom Gymnasium am Tannenberg, sind seit vergangenem Dienstag und noch bis zum 15. August in Quarantäne, weil sie jeweils Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatten.

Und so bildete sich hier schon morgens eine Schlange. Nach Reden war den Eltern weniger zumute. Eine Mutter, die lieber anonym bleiben wollte, berichtete: „Die Klasse hat Aufgaben von der Schule bekommen, das funktioniere gut. Das traurigste an der Situation der Kinder ist, der Schule entrissen zu sein.“ Und sie ergänzte: „Aber so ist das nun einmal, da kann man niemanden für verantwortlich machen.“

Kritik an Gesundheitsamt von Eltern

Zuvor hatten einige Eltern gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG und auf der Plattform Facebook ihre Kritik daran geäußert, dass das Gesundheitsamt keine Alternative zur Quarantäne gefunden hat und dass der Test erst sieben Tage nach dem Erstkontakt angesetzt wurde. Aber auch dass es keine Möglichkeit gibt, sich freitesten zu lassen, wurde bemängelt.

Hierzu erklärt der zuständige Landkreis Nordwestmecklenburg auf Nachfrage, dass man die Situation zu Schulbeginn durch zahlreiche Reiserückkehrer als ungewiss einschätze. Das Gesundheitsamt sehe aufgrund der hochansteckenden Delta-Variante keine andere Möglichkeit als eine Kontaktquarantänemaßnahme.

Freitestung ist nicht möglich

Bei dem Test handele es sich um eine zusätzliche Vorsichtsmaßnahme, um frühzeitig feststellen zu können, ob in den jeweiligen Klassen ein Infektionsgeschehen stattgefunden hat. Ein früherer Testtermin sei unangebracht, denn: „Die Inkubationszeit von Covid-19 beträgt in den meisten Fällen 7 bis 14 Tage“, so Sprecher Christoph Wohlleben.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er betont, dass das Vorgehen in Grevesmühlen keine Selbstverständlichkeit sei: „Eine andere Möglichkeit, die von Gesundheitsämtern andernorts viel öfter in der Pandemie genutzt wurde und wird, ist die 14-tägige Quarantäne ohne eine Reihentestung, so dass nur Menschen getestet werden, bei denen im Laufe der Quarantäne Symptome auftreten.“

Ein negativer Test am 9. August entbinde im Übrigen nicht von der Quarantäne bis zum 15. August, denn auch in den Folgetagen könnten Kontaktpersonen noch positiv werden – eine sogenannte Freitestung sei deshalb nicht möglich.

Von Juliane Schultz