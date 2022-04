Wohlenberg

Bundesweit hat der Betreiber des „Schipperhus“ in Dierhagen für Aufsehen gesorgt, weil in dem Restaurant keine Kinder unter zwölf Jahren Zutritt haben. Der Gastronom dort begründet den Schritt mit Gästen, die sich durch spielende Kinder gestört fühlen. Vor allem im Internet bekommt er dafür starken Gegenwind.

Helmut Bley jr. betreibt in Wohlenberg bei Klütz selber ein Hotel mit Restaurant und er kann beide Seiten verstehen. „Wenn ich mal mit meiner Frau zu zweit im Urlaub Essen gehe, dann finden wir es auch toll, mal unsere Ruhe zu haben“, sagt er. „Es gibt auch Restaurants, die von den Gästen schon so ausgerichtet sind, dass es stören kann, wenn Kinder lauter sind oder herumlaufen“, sagt Helmut Bley.

Spiele und Malbögen gegen Langeweile

Er selbst und seine Frau haben aber ihre eigenen Methoden für den Familienbesuch im Restaurant. „Wenn wir mit unseren Kindern Essen gehen, dann hat meine Frau eine große Handtasche dabei, mit einem Kartenspiel, mit ,Schiffe versenken’ und ein paar Malbögen. Damit beschäftigen sich unsere Töchter.“ Die neun- und zwölfjährigen Mädchen spielen dann, ohne andere Gäste zu stören. „Es ist wichtig, dass Kinder sich nicht langweilen“, sagt Helmut Bley jr.

Dass der Wirt des „Schipperhus“ in Dierhagen jetzt so viel Ärger abbekommt, kann Bley nicht ganz nachvollziehen. „Gerade in Urlaubsorten gibt es meistens mehrere Lokale, sodass man auch als Familie ausweichen kann, wenn es solche Einschränkungen gibt. Außerdem gehen Eltern mit Kindern meist früher, gegen 17 oder 18 Uhr ins Restaurant. Dann kann man später gehen, falls einen Kinder stören“, sagt er.

Eltern freundlich ansprechen

Ähnlich sieht das auch Dirk Schiewer, Betreiber des Bistros „Sommerlaune“ im Ostseebad Boltenhagen. Das relativ kleine Lokal liegt direkt an der Ferienanlage Regenbogen und nah der Kurklinik für Mütter und Kinder. „Dadurch kommen viele Kinder her und es gab in sieben Jahren fast keine Probleme“, sagt Dirk Schiewer. „In den seltenen Fällen bin ich dann mit rausgegangen, als die Familie ging und habe sie freundlich angesprochen, dass sich andere Gäste gestört fühlten“, sagt er. „Das muss man freundlich verpacken, wenn die Kinder mal über die Stränge geschlagen haben.“ In dem kleinen, hell eingerichteten Bistro sei es aber einfach nicht möglich, dass Kinder toben.

Etwa 50 Plätze hat Dirk Schiewer im Bistro Sommerlaune. Quelle: Malte Behnk

Anders ist das bei Helmut Bley jr. in Wohlenberg. Im eigenen Betrieb, dem „Feriendorf an der Ostsee“, will und könnte er nicht so strenge Regeln ansetzen und Kindern den Zutritt verweigern. Schließlich ist es ein Familienhotel. „Wir haben in der Hauptsaison bis zu 250 Kinder auf dem Gelände. Da ist ordentlich Trubel“, sagt er.

Aber für Kinder gibt es fast überall Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Im Restaurant ist eine Spielecke mit Kinderküche aufgebaut, auf dem Außengelände gibt es mehrere kleine Spielplätze und zusätzlich einen Indoorspielplatz. „Wir haben auch ein Malbuch drucken lassen. Da sind unsere Oldtimer-Traktoren drin, aber auch das Feriendorf von oben und die Kinder können das ausmalen“, erklärt Helmut Bley jr., was man als Gastronom anbieten kann, damit Kindern nicht langweilig wird. Die Möglichkeiten habe aber nicht jeder. Manche Lokale hätten alleine vom Platz nicht die Möglichkeit, so etwas aufzubauen.

Von Malte Behnk