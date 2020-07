Keine Lobby für Kinder in Corona-Krise: Mütter aus NWM schicken Brief an Angela Merkel

Klein Welzin/Elmenhorst

Die selbstständigen „Powerfrauen“ aus Mecklenburg-Vorpommern sind wütend. Sie, die eine Gemeinschaft gegründet haben, um ihren Interessen eine Stimme zu geben, müssen in der Corona-Zeit zum Teil zwei Berufe ausüben. Zudem mussten sie ihren schulpflichtigen Kindern Lesen, Schreiben und Rechnen beibringen.

Die Frauen monieren, dass die Kinder gar nicht erst in die Entscheidungsfindung der Betreuungssituationen einbezogen werden. Jetzt beschweren sie sich in Briefen bei Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU), Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD), beim Kinderschutzbund, der Deutschen Fußball-Liga ( DFL), dem Deutschen Fußballbund ( DFB) und Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD).

Niemand hört die Kinder an

Besonders übel stößt der Klein Welzinerin Sabrina Malchow sowie den Mitstreiterinnen Nicole Kohröber, Kathleen Vogelgesang und Jana Engfer eine Aussage von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerin Schwesig am Kindertag, 1. Juni, auf. „Frau Schwesig hat in einer Ansprache erklärt, dass die Kinder nicht gehört werden, doch sie werden nicht mal in die Entscheidungsfindung einbezogen“, erklärt Sabrina Malchow.

„Niemand hört die Kinder tatsächlich an. Es wird entschieden und fertig. An Kinder und Eltern denkt doch niemand. Hauptsache die Fußball-Millionäre dürfen Fußball spielen. Das ist wirklich sehr wichtig“, sagt die Klein Welzinerin voller Sarkasmus.

Sie selbst hat zusammen mit Nicole Kohröber erst vor wenigen Wochen den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, doch Beruf und die Schulausbildung während der Corona-Zeit in Einklang zu bringen, fällt ihr schwer. „ Sabrina hat den Anfang gemacht, als Frau Schwesig am 1. Juni diese Aussage getroffen hat. Hätte sie es nicht gemacht, wären ich oder auch andere Mütter unserer 78 Frauen starken Interessengemeinschaft eingesprungen und hätten es übernommen“, sagt Jana Engfer. Auch sie gehört zu den im Oktober 2019 gegründeten selbstständigen „Powerfrauen“ Mecklenburg Vorpommerns.

Neunjährige verschafft sich Gehör

Auch Dorothea Wagner aus Elmenhorst in der Gemeinde Kalkhorst im Amt Klützer Winkel ist der Meinung, dass die Kinder nicht gehört werden. Die Neunjährige verschaffte sich mit einem Brief Gehör. Zwar ging dieser nicht an die Bundeskanzlerin oder die Ministerpräsidentin, sondern sie richtete einen Appell an alle Erwachsenen. „Ich wollte den Erwachsenen mal meine Meinung sagen“, erklärt die Schülerin. Also wandte sie sich an die OSTSEE-ZEITUNG, die ihren Brief veröffentlichte.

Dorothea Wagner (9) aus Elmenhorst wandte sich mit einem Brief an die Erwachsenen. Quelle: Jana Franke

Darin hieß es unter anderem: „Leute, die rumschreien, wie schwer sie es in ihrem Leben haben, finde ich komisch, denn wir (Kinder, Anm. d. Red.) haben es doch genauso schwer. Wir sagen es bloß nicht.“ Außerdem verstehe sie nicht, dass Urlauber in unser Bundesland kommen, die Kinder aber nicht in die Schule gehen durften.

In den sozialen Medien fand ihre Meinung riesigen Anklang. Bernd Baltbardis zum Beispiel kommentiert: „Gerade unsere Kinder sind systemrelevant, sie sind nämlich die zukünftigen Beitragszahler und die Zukunft dieses Landes. Die psychische und soziale Komponente der Kinder interessieren in der Politik in dieser Zeit aber offensichtlich noch weniger als sonst. Homeschooling war ein schöner Versuch, aber da gibt es so viele Mankos und die sozialen Defizite werden hiermit in keinster Weise aufgefangen.“

Wenn nicht schon jetzt in die Zukunft der Kinder in jeglicher Form investiert werde, sehe er für diese schwarz. „In dieser Beziehung denken unsere Politiker offensichtlich nur von zwölf bis Mittag. Leider haben Kinder in diesem Land keine Lobby.“ Mut spricht der Neunjährigen Mathias Löttge zu. „Das Mädchen hat absolut recht und spricht bestimmt vielen Mitschülern aus dem Herzen. Viele Grüße und halte durch!“

Kritik an öffentlichen Auftritten

Die Powerfrauen aus Mecklenburg-Vorpommern werden wesentlich deutlicher und werfen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig vor, eine Verbesserung der Umfragewerte ihrer Partei zu forcieren. Auch kritisieren sie die öffentlichen Auftritte verschiedener Politiker. Christian Lindner ( FDP) umarme in aller Öffentlichkeit in einem Berliner Restaurant seine Bekannte, ohne Abstandsregeln einzuhalten, Jens Spahn ( CDU) zwänge sich ohne Mund-Nase-Schutz, ohne Rücksicht auf Anstandsregeln, in einen ohnehin schon gut gefüllten Aufzug. Auf medial vorgetragenen Bildern sind noch viele solche Situationen auf dem Höhepunkt der Pandemie zu sehen. „Sie sind keinerlei Vorbild für uns, sollten dies aber sein“, erklärt Sabrina Malchow.

Antworten haben die „Powerfrauen“ auf die vor drei Wochen abgeschickten Briefe bisher nicht erhalten. „Ob das jemals passiert, sind wir uns auch nicht sicher. Aber wir werden trotzdem versuchen, unsere Meinung öffentlich zu machen“, erklärt Sabrina Malchow.

