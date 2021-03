Keine Ranzenpartys: Hier sind Eltern in Mecklenburg gut beraten

Wismar/Grevesmühlen/Rostock

Nieke bückt sich und berührt einmal ihre Zehenspitzen. Dann richtet sie sich wieder auf, läuft zum anderen Ende des Geschäfts und sprintet zurück. Nein, die Sechsjährige absolviert hier kein tägliches Fitnessprogramm. Sie kauft mit ihrer Mama Antje Janik einen Schulranzen. Eines der vielen Modelle hat das Mädchen aus Neukloster gerade auf ihrem Rücken. Den genauen Blick dafür, ob die Tasche bei all den Bewegungen auch richtig sitzt, hat Ute Schleede. Sie führt im Fachgeschäft Gluth in Wismar individuelle Ranzenberatungen durch.

Eigentlich sollte in diesem Jahr wieder eine Ranzenparty stattfinden – die nunmehr 15. –, aber Corona erlaubt dies nicht. Und so gibt es Tipps im Geschäft. Um an die zu kommen, müssen Eltern einen Termin vereinbaren (Telefon: 03841/263550 oder laden@gluth-buero.de). So hatte es auch Antje Janik gemacht – und nun sind Mama und Tochter für eine Beratung inklusive Sporteinheit hier in der Lübschen Straße. „Egal, welche Bewegungen das Kind macht, der Ranzen muss am Rücken bleiben und darf nicht verrutschen“, erklärt Ute Schleede.

So ganz glücklich ist Nieke mit dem Modell auf ihrem Rücken noch nicht. Die zukünftige Abc-Schützin hat es sich in den Kopf gesetzt, dass ihr Tornister Flamingos ziert. „Ich wünsche mir auch eine Flamingo-Motto-Party zur Einschulung“, verrät sie. Ganz wichtig sei ihr auch die Mädchenfarbe Rosa, die im Ranzen enthalten sein soll. Und worauf kommt es Mama an? „Ich finde wichtig, dass die Schultasche einmal angepasst wird. Deshalb kam es für mich nicht infrage, den Ranzen im Internet zu bestellen“, erklärt Antje Janik. Irgendwie sei es ja wie mit dem Handtaschenkauf von Frauen, fügt sie lachend hinzu. In den Spiegel gucken, nach links und rechts drehen, entscheiden.

Ute Schleede (l.) von der Firma Gluth in Wismar erklärt Nieke (6) und ihrer Mama Antje Janik (36) die Feinheiten des Ranzens. Quelle: Jana Franke

Auf die Gurte kommt es an

In der Tat komme es auf wichtige Details beim Kauf einer Schultasche an, erklärt Ute Schleede. „Der Brustgurt sollte höhenverstellbar sein, damit er ausreichend Abstand zum Hals hat“, nennt sie ein Detail. Ebenso komme es auf die richtige Einstellung des Beckengurts an. „Der Ranzen muss ideal auf dem Becken sitzen“, weiß sie. Fast alle Taschen lassen sich an das Wachstum der Kinder anpassen. Die entsprechende Vorrichtung ist meist hinter der Polsterung an der Rückenfront versteckt. Das ideale Gewicht der Tasche beziffert Ute Schleede mit 900 bis 1200 Gramm. Alles andere wie Aussehen sei Geschmackssache. So gibt es Ranzen mit fester Schale oder Taschen mit Tunnelzug und Kordelstopper unter dem „Deckel“, die einem Rucksack ähnlich sind. „Für die empfehlen wir Heftboxen, damit die Unterlagen nicht knicken“, so die Fachfrau.

Anpassen ist wichtig: Ute Schleede zeigt Nieke, wie sie den Gurt richtig einstellt. Quelle: Jana Franke

Jeder Ranzen habe seine Individualität. Schon bei den Verschlüssen gibt es große Unterschiede: angefangen von Schnallen, die sich nach oben oder seitwärts öffnen lassen, über Steckverschlüsse bis hin zu Magnetschnallen, die auseinandergeschoben werden. „Wichtig ist, dass das Kind damit klarkommt“, rät Ute Schleede.

Knallig bunt wenig beliebt

Das findet auch Rabea Greiner entscheidend. Die Geschäftsführerin im Trend Shop Grevesmühlen hatte bereits im Januar die ersten Anfragen für Ranzenberatungen. Die sind derzeit nur mit einem Termin möglich (Telefon: 03881/2687). Bisher sei das Angebot gut genutzt worden, schätzt sie ein. „Ranzen werden nicht gern online gekauft“, weiß sie. Das Anpassen findet auch sie wichtig – einmal mit und einmal ohne Jacke.

Beide Elternteile dürfen bei der Beratung dabei sein. Das gibt die Größe des Geschäfts in der Wismarschen Straße her. Der Renner in ihrem Laden ist momentan die Marke „Step by Step“. Farblich geht es mehr ins Schlichte, verrät sie. Knallig bunt ist eher weniger beliebt. Der Hit seien bei Kindern auch immer die Magnete oder Klettis mit Motiven, die angebracht und gegebenenfalls ausgetauscht werden können.

Individuelle Ranzenberatungen gibt es auch im Trendshop in Grevesmühlen. Geschäftsführerin Rabea Greiner (r.) und ihre Kollegin Jana Templin wissen bestens Bescheid über die neuen Modelle. Quelle: Jana Franke

Beratungen in Rostock und Umgebung

Auch in Rostock wird es in diesem Frühjahr keine Schulranzenfete geben. Die Geschäfte setzen auch hier auf individuelle Beratungen mit großer Ranzenauswahl, strahlenden Kinderaugen, glücklichen Eltern und stolzen Großeltern. Die gibt es unter anderem im Fachmarkt Heinrich Hünicke in der Schutower Ringstraße. Die Beratungstermine sind für 30 Minuten angesetzt, in denen die Kinder ihre Lieblingsmotive auswählen, den Ranzen ausprobieren und richtig einstellen können. Terminbuchungen sind online unter www.buerokompetenz.de möglich. Die frühestmögliche Beratung ist morgens 10 Uhr und die spätmöglichste nachmittags um 16.30 Uhr (samstags 12.30 Uhr).

Schwieriger wird es in Pandemiezeiten für Eltern zukünftiger Schulkinder, die außerhalb des Stadtgebiets Rostocks wohnen. Denn ihnen ist das Einkaufen in der Hansestadt derzeit nicht erlaubt. Nur Einheimische dürfen ohne Einschränkungen shoppen. Eine Fahrt zum Ostseepark in Lambrechtshagen ist Nicht-Rostockern allerdings gestattet. Beherbergt ist dort Spiele-Max. Und dort sei deutlich zu merken, dass Eltern angesichts der steigenden Inzidenzen erneut Schließungen von Geschäften befürchten, berichtet Filialleiter Andreas Ziehe. „Wir sind ja nicht mehr weit weg von der 100“, führt er aus. Vor diesem Hintergrund werden derzeit viele Ranzenberatungen durchgeführt, berichtet er.

Ein Zeitfenster von 30 Minuten ermöglicht er Kunden. „Sie können maximal drei Zeitfenster hintereinander buchen, so dass für einen Ranzenkauf eineinhalb Stunden gewährt werden“, erklärt Andreas Ziehe. Eine Buchung des sogenannten Click&Meet-Einkaufs ist über die Website www.spielemaxx.de möglich.

Zurück nach Wismar ins Fachgeschäft Gluth. Nachdem sich Nieke bei einem Verschluss die Finger geklemmt hatte, kam die Tasche für sie nicht mehr infrage. Stattdessen fiel ihr ein anderer ins Auge, der alles hat, was sie sich wünscht: Er ist dunkelblau mit rosafarbenem Muster. Aber vor allem gibt es dafür Magnete, die ihre geliebten Flamingos zeigen. Der soll es also sein. Na, dann kann die Schule im August in der Grundschule Neukloster ja starten...

