Boltenhagen

Das Ostseebad Boltenhagen ist nahezu ausgebucht. Das merken auch die Betreiber von Restaurants, Cafés, Imbissen und Eisdielen. „Wir können uns vor Arbeit kaum retten“, bringt es Manuela Homuth-Weilepp, Chefin der Villa Seebach auf den Punkt. Wie in ihrem Haus sind auch in den anderen Lokalen oft alle Plätze, die genutzt werden dürfen, belegt.

Das bedeutet viel Arbeit für das Servicepersonal, denn die Kellner und Kellnerinnen müssen im Kontakt mit den Gästen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Das kann bei einer 8-Stunden-Schicht anstrengend werden. Davon berichten auch Stefan Meier, der für das Frühstück der Villa Seebach zuständig ist, und sein Kollege Arnold Antonovs.

Anzeige

Abends ist man müder

„Es ist schon anstrengend mit der Maske. Bei Sonne und Hitze ist es nicht einfach zu arbeiten. Man kann sich dann auch schlechter konzentrieren, weil etwas Luft fehlt“, beschreibt Arnold Antonovs seinen momentanen Arbeitsalltag mit Mund-Nasen-Bedeckung. „Ich gewöhne mich schon etwas dran, aber abends ist man auf jeden Fall müder als sonst.“

Weitere OZ+ Artikel

Ähnlich sieht das auch Stefan Meier, der die Gäste beim Frühstück versorgt. „Es ist ungewohnt, aber wir haben genähte Masken, damit geht es“, sagt er. Für jeden Mitarbeiter hat Manuela Homuth-Weilepp drei Masken besorgt, sodass sie gewechselt und regelmäßig gewaschen werden können. Für Stefan Meier ist es eine Erleichterung, dass die Gäste jetzt wieder selber ans Büffet gehen dürfen.

Vor allem die Außenplätze sind in der Corona-Zeit bei den Gästen sehr beliebt. Die Villa Seebach in Boltenhagen hat einen großen Garten. Quelle: Malte Behnk

Bis das erlaubt war, musste er die doppelte Strecke gehen wie sonst. „Ich habe dann nicht nur die Tische abgeräumt, sondern den Gästen auch ihr Essen an den Tisch gebracht“, sagt er. Diese zusätzlichen Wege fallen nun wieder weg. So gibt es auch wieder bessere Möglichkeiten für eine kleine Pause, in der die Maske einmal gelüftet und durchgeatmet werden kann.

Tische, Stühle und Karten desinfizieren

Doch es gibt weitere zusätzliche Aufgaben, die wegen der Corona-Pandemie zu erledigen sind. „Wir müssen jeden Tisch, jeden Stuhl und die Speisekarten nach jedem Gast desinfizieren“, sagt Arnold Antonovs und macht sich mit Stefan Meier an einen Tisch.

Auch Chefin Manuela Homuth-Weilepp hat zusätzliche Aufgaben. Sie muss von jedem Gast die Kontaktdaten für eine Nachverfolgbarkeit aufnehmen. „Wir hatten es bisher nur einmal, dass Gäste sich nicht eintragen wollten. Die dürfen wir dann aber auch nicht bedienen“, sagt sie. „Ansonsten tragen sich alle gut ein. Wir müssen diese Zettel dann vier Wochen aufbewahren, bevor sie vernichtet werden.“ Einige Kartons, mit Datum versehen, habe sie jetzt schon im Keller stehen.

„Trage Maske auch als Vorbild“

Auch in der Eisdiele La Dolce Vita von Federica Marzano herrscht für die Mitarbeiter Maskenpflicht. Sie gilt auch für die Gäste, bis sie an ihrem Tisch sitzen. „Ich habe viele Schilder aufgehängt, aber wir wollen auch Vorbild für die Gäste sein und tragen die Maske immer“, sagt die Besitzerin der Eisdiele. Sie sehe immer wieder Urlauber, die vergessen, ihre Maske aufzusetzen. Mund-Nasen-Bedeckungen für ihr Team hat sie gleich beutelweise gekauft.

„Ich muss ja mich und meine Mitarbeiter schützen“, sagt Federica Marzano. „Außerdem haben wir Regeln, die wir einhalten müssen. Da bestehe ich auch bei den Gästen drauf. Ich möchte ja weiterhin geöffnet haben.“

Von Malte Behnk