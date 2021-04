Klütz

Räume, die der Keramikwerkstatt Jacobsen ähneln, kennt man – aus der Zeitschrift „Elle Decoration“ und Stadtbummeln in Hamburg, Berlin oder Kopenhagen. So einen Ort, bei dem sich Wandfarbe, Möbel, Produkte und selbst die Glühbirnen zu einer großen Designidee vereinen, gibt es nun auch in Klütz.

Pia Schröder hat hier unlängst am Markt ein kleines Ladengeschäft angemietet. Den Namen Jacobsen habe sie als Hommage an den Mädchennamen ihrer Mutter gewählt, sagt sie. Oder weil er so schön skandinavisch klingt – doch das kann man nur vermuten. Denn diese gedankliche Verbindung passt zu dem, was sich hier in den Regalen findet: Handgefertigtes aus Ton und Porzellan, produziert von der Keramikerin, sowie eine kleine, feine Auswahl an Kunsthandwerk anderer Produzenten. Alles in Naturtönen oder zumindest der Natur als gestalterisches Leitmotiv.

„Ich habe damit mein Leben auf den Kopf gestellt“

Der Weg der studierten Betriebswirtin zu ihrer Werkstatt war nicht klassisch. Im Gegenteil: „Ich habe damit mein Leben auf den Kopf gestellt“, erzählt Schröder. Bis 2019 habe sie in leitender Funktion in einem international tätigen Marketing-Unternehmen gearbeitet. Sie und ihr Mann wohnten in Hamburg und pendelten lange Zeit zu ihrem Zweitwohnsitz im Klützer Winkel. Viele Jahre sei sie damit glücklich gewesen: „Bis Mitte 40 konnte ich mir keinen anderen Job vorstellen. Das änderte sich aber und in den letzten Jahren nahm die Zufriedenheitskurve ab“.

2016 habe sie in einer offenen Werkstatt zufällig die Keramik für sich entdeckt, so Pia Schröder. „Ich war damals ganz erstaunt, dass es so lange gedauert hat, bis ich den Werkstoff gefunden hatte.“ Dabei sei das Material so vielseitig. Sie habe immer mehr Workshops besucht und sich schließlich aufs Drehen an der Scheibe konzentriert: „Das ist immer eine Gratwanderung zwischen Wollen und Loslassen. Der Töpfer lässt quasi sein Gefäß allein aus dem Ton selbst mit Hilfe geübter Hände entstehen.“

Die Keramikwerkstatt von Pia Schröder könnte auch nach Hamburg oder den Prenzlauer Berg in Berlin passen – sie treibt Reduktion und Perfektion in Farbe und Form auf die Spitze. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Schönes – fernab von Perfektion

Wenn sie über ihr Handwerk spricht, klingt noch die Analytikerin durch, die sie einst war – oder die Philosophin, zu der sie vielleicht an der Scheibe wurde: „Da sitzen zwei an der Scheibe – der Ton und der Töpfer. Im Idealfall kommt man in einen absichtslosen Flow, das hat dann schon einen meditativen Charakter. Es ist ein offener Prozess des Werdens, der voller Zufälligkeiten steckt.“

Um Perfektion geht es in der Keramikwerkstatt von Pia Schröder nicht – jedenfalls micht im herkömmlichen Sinne. Diese Arbeit aus Porzellan ist streng genommen „misslungen“ aber vielleicht wegen des unperfekten Halses besonders schön. Quelle: Juliane Schutz

Es entstehe dabei allerdings nie das Exakte und Perfekte. „Doch fernab davon gibt es auch Schönes“. Als Beispiel zeigt Pia Schröder eine zarte Vase aus Porzellan, deren Rand auf einer Seite etwas herabhängt. Auf den ersten Blick sieht sie wie ein großes Milchkännchen mit Ausgießer aus. „Es ist für mich manchmal eine Herausforderung, das Streben nach Perfektion loszulassen, wenn zum Beispiel diese Vase nicht meiner Idealvorstellung entspricht.“

Mit 53 „Zugabe-Karriere“ gestartet

Sie erinnere sich in solchen Momenten an den koreanischen Künstler Nam June Paik, der mal sagte: „When too perfect, lieber Gott böse“. Sinngemäß also: Gott könne es nicht leiden, wenn Dinge zu perfekt sind. „Oder, wie man im Plattdeutschen sagen würde: „En beten scheef, hett Gott leef.“

Überhaupt das Loslassen: Genau das hat sie mit ihrer ersten Karriere getan und nun mit 53 die zweite gestartet. Die Amerikaner nennen so etwas eine „Zugabe-Karriere“, sagt Schröder. „In der geht es in erster Linie um Erfüllung und erst in zweiter Linie um Geld.“ Sie und ihr Mann haben ihren Lebensmittelpunkt nach Mecklenburg verlegt, Ende des vergangenen Jahres habe sie den Laden in Klütz gefunden. Offiziell eröffne der zu Pfingsten mit ihrer Teilnahme an der landesweiten Aktion „Kunst offen“.

Kursangebot ab Juni

Damit bekomme die Keramik eine ganz neue Rolle, denn bislang war sie ja eher Freizeitbeschäftigung. Die Freude am Material Ton und den Stolz, der sich einstelle, wenn man mit den Händen auf der Scheibe ein Gefäß entstehen lässt, wolle sie ab Juni in Kursen weitergeben. Sie denke an zwei Veranstaltungsformate: einen Schnupperkurs von zwei Stunden – gern auch für Touristen – und einen Kurs aus drei Terminen.

In Letzterem könne man lernen, ein Gefäß zu drehen, das sogenannte Abdrehen – also das Fertigen eines Fußes – und schließlich noch das Glasieren. Platz hat sie für je drei oder vier Teilnehmer. Die ersten Termine stehen bereits fest. Anmelden kann man sich unter www.jacobsenceramics.de.

Wem nicht auf Anhieb ein Gefäß gelingt, der kann danach zumindest mit frischem Blick auf das alte Handwerk schauen. Oder, wie Pia Schröder, mit all ihrer Marketing-Kompetenz sagt: Töpfern ist das neue Yoga!

Von Juliane Schultz