Kerstin Ott und Marianne Rosenberg kommen nach Nordwestmecklenburg

Rehna

Das wird ein Fest für alle Freunde der Schlagermusik. Die Veranstalter Matthias Maack (53) und Michael Maack (41) holen die Musikstars Kerstin Ott und Marianne Rosenberg nach Nordwestmecklenburg. Die Sängerinnen sind die Topacts beim 15. Open Air in Rehna. Das besonders beim jüngeren Publikum beliebte Duo Stereoact wird ebenfalls auftreten.

„Wir planen es fest“, sagt Matthias Maack. Er ist zuversichtlich, dass im Sommer wieder Open-Air-Konzerte möglich sein werden. Deshalb bereiten er und sein Bruder das Festival für den 20. August vor.

Wo werden die Stars auftreten? „Auf dem Reitplatz, wie immer“, antwortet Matthias Maack. 2006 organisierten die Brüder dort zum ersten Mal das Musikfestival. Es zählt mittlerweile zu den größten Open-Air-Events in Norddeutschland. Nach den Auftritten von den Puhdys 2012, Nena 2013, Silly und Kim Wilde 2014, DJ Ötzi 2015, Matthias Reim und Michelle 2016, Beatrice Egli 2017, Ben Zucker 2018 sowie Vanessa Mai und Howard Carpendale 2019 ist es der Firma Maack Event und Catering wieder gelungen, hochkarätige Acts in die Region zu locken.

Musikfans strömen zur Schlagerhauptstadt von Norddeutschland

An den Festivalabenden ist das kleine Rehna die Schlagerhauptstadt von Norddeutschland. Musikfans kommen auch von weiter her, um Stars live zu verleben.

Zuschauer jubeln beim größten Open-Air-Festival in Nordwestmecklenburg. Quelle: Maik Freitag

2020 und 2021 sagten die Brüder das Festival frühzeitig wegen Corona ab. In den beiden Jahren sahen sie letztlich keine Chance.

Der Kartenvorverkauf soll im April starten

Etwas vorsichtig bleiben sie diesmal trotz allem Optimismus. Sie vermeiden, dass die Fans am Ende vielleicht doch noch enttäuscht werden. Matthias Maack kündigt an: „Wir beginnen mit dem Kartenvorverkauf, wenn wir absolut sicher sein können, dass im Sommer Großveranstaltungen möglich sind.“ Der Veranstalter rechnet damit, dass es im April soweit sein wird.

Marianne Rosenberg brachte im Februar 2020 ihre Hits wie "Lieder der Nacht" und natürlich "Er gehört zu mir" mit nach Rostock. Quelle: Ove Arscholl

Topact Kerstin Ott liebt es aufzutreten. Sie sagt: „Es ist ein unbeschreiblich befreiendes Gefühl, meine Erlebnisse und Emotionen mit meinen Fans teilen zu dürfen. Die schönen, aber auch die nicht so schönen.“ Die 38-Jährige zählt zu den erfolgreichsten Musikerinnen Deutschlands. Ihren Durchbruch hatte sie 2016 mit dem Hit „Die immer lacht.“

Marianne Rosenberg freut sich aufs Publikum

Marianne Rosenberg arbeitet derzeit an einem neuen Studioalbum. Sie sagt: „Noch mehr freue ich mich, die Musik mit euch gemeinsam bei Konzerten erleben zu können und somit auch auf einen ausgelassenen Neustart nach vielen Monaten des pandemie-bedingten Stillstands und der Zurückgezogenheit.“ Erfolgreich wurde die Sängerin und Komponisten mit Hits wie „Er gehört zu mir“ und „Marleen.“

Corona: Ein schwerer Schlag für die Event-Firma

Rico Einenkel und Sebastian Seidel bilden das DJ- und Musikproduzenten-Duo Steoract. Sie kommen aus dem Erzgebirge. Im Juni 2016 erschien ihr Debütalbum „Tanzansage.“ Es verbindet, wie die Single „Die immer lacht“, Pop und Schlager mit Deep-House-Beats.

Für die Firma Maack Event und Catering sind Corona und die behördlichen Einschränkungen ein schwerer Schlag. Matthias Maack berichtet: „Eigentlich stecken wir seit der Absage des Männerballetts in Schönberg im Lockdown.“ Das bedeutet: seit Anfang März 2020. In normalen Jahren ist die Firma Maack Event und Catering bei vielen Höhepunkten im Jahr dabei. Sie organisiert Weihnachtsmärkte, Mai- und Erntefeste, Oldtimertreffen, Martensmannfeste, Stadtfeste und vieles mehr.

Im Februar 2017 wurden Matthias Maack (l.) und sein Bruder Michael als „Unternehmer des Jahres 2016“ geehrt. Quelle: Franke Jana

Der Getränkehandel der beiden Brüder läuft dagegen auch in der Corona-Zeit. Sie übernahmen ihn vor vielen Jahren von ihren Eltern. Jetzt ist er das Standbein, auf dem sie finanziell stehen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

2017 wurden die Brüder in Nordwestmecklenburg als Unternehmer des Jahres 2016 geehrt. Dirk Dönges vom Unternehmerverband Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin sagte, im richtigen Moment den ersten Schritt zu wagen, das würde die erfolgreichen Unternehmer auszeichnen. Zudem seien Ausdauer, Beharrlichkeit und Authentizität notwendig. Kompetenz, so Dönges, sei die Grundvoraussetzung, um so erfolgreich zu sein. Dazu komme das Engagement für die Region.

Von Jürgen Lenz