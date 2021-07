Grevesmühlen

Mehrere Firmen haben sich in den vergangenen Jahren auf dem Gelände des ehemaligen Kreisbetriebes für Landtechnik (KfL) im Degtower Weg in Grevesmühlen angesiedelt.

Randy Dornau hat 2019 seinen Fahrzeughandel auf dem ehemaligen KfL-Gelände eröffnet. Er hatte lange nach einem Standort gesucht und ist mit dem gefundenen sehr zufrieden. Quelle: Dirk Hoffmann

„Ich habe damals lange nach einem Standort gesucht“, blickt der aus Dassow kommende Randy Dornau zurück. Von Bekannten hatte der gelernte Automobilkaufmann erfahren, dass es auf dem KfL-Gelände eine leer stehende Halle gibt und nicht lange überlegt. Der heute 40-Jährige setzte sich mit dem Besitzer Heiko Subat in Verbindung, der sie renovieren ließ. 2019 zog Dornau mit seinem Fahrzeughandel ein und hat es bis heute nicht bereut.

„Ich bin sehr zufrieden“, erklärt er, der mit Gebrauchtfahrzeugen, überwiegend der Marke Mercedes, handelt. Sie stellt er ins Internet, die Kunden nehmen dann Kontakt zu ihm auf. Diese kommen nicht nur aus Deutschland, sondern aus ganz Europa, wie Dornau hinzufügt. Erst vor Kurzem hatte er drei Fahrzeuge nach Finnland verkauft. Einer der Kunden war auch direkt nach Grevesmühlen gekommen, um sich das Auto vor Ort anzusehen.

Zweiräder sehen nach Restaurierung wie neu aus

Jan Reimann von der 2Rad-Bude bei einer der Service-Leistungen an einer Schwalbe. Quelle: Dirk Hoffmann

Ebenfalls auf dem ehemaligen KfL-Gelände hat Jan Reimann seine 2-Rad-Bude. Seit Februar 2015 bietet er Restaurierungen und Service an Mopeds und Motorrädern an. Von Vorteil sei für ihn nach eigener Aussage gewesen, dass es hier vorher schon das Moped-Geschäft Möller gab. Dadurch war vielen Zweiradfahrern dieser Standort durchaus bekannt. „Das erste Jahr ist aber dennoch ein Kraftakt gewesen“, blickt Reimann zurück. Seit zwei Jahren läuft es nun besser. Zu tun haben Reimann und sein Mitarbeiter reichlich.

Da werden zum Beispiel heruntergekommene Mopeds wie Schwalbe oder Star so bearbeitet, dass sie wieder wie neu aussehen. Echte Schmuckstücke eben und was Liebhaber dieser Modelle mögen. Die Kunden der 2-Rad-Bude kommen deshalb nicht nur aus der unmittelbaren Umgebung, sondern auch aus anderen Regionen Deutschlands. Sie können hier auch Ersatzteile bestellen oder diese vor Ort erwerben. Außerdem hat Reimann in den vergangenen Jahren regelmäßig Ausflugsfahrten organisiert, die letzte 2020 zur Grenzdokumentationsstätte nach Lübeck-Schlutup. Zum Standort sagt Reimann: „Ich bin zufrieden. Außerdem habe ich einen netten Vermieter. Von ihm bekomme ich auch Hilfe, wenn es notwendig ist.“

Die Firmen unterstützen sich gegenseitig

Ali Cengiz bietet mit seiner Firma die Vermietung von Fahrzeugen und Kurierfahrten an. Zum Standort sagt er: "Es ist optimal hier. Das Gesamtpaket stimmt." Quelle: Dirk Hoffmann

Rundum zufrieden ist Ali Cengiz , der seit 2017 Fahrzeuge vermietet und mit seinen Mitarbeitern Kurierfahrten für Hermes und DPD erledigt. Sie übernehmen aber auch andere Kurierfahrten, wie Cengiz erzählt. Als angenehm empfindet er, dass auf dem Gelände jeder für jeden da ist und man sich auch gegenseitig unterstützt.

Und gibt es doch mal ein Problem mit einem Fahrzeug, dann könne auch dieses schnell gelöst werden. Denn der Weg bis zur Werkstatt von der Firma Iveco ist nicht weit. Sie befindet sich in unmittelbarer Nähe. „Es ist einfach optimal. Das Gesamtpaket stimmt“, so das Fazit von Cengiz. Außerdem empfindet er als positiv, dass sich das Gelände immer mehr entwickelt und dadurch auch ein neues Gesicht bekommen hat.

Von Dirk Hoffmann