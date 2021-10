Kfz-Meister aus Grevesmühlen räumt mit Mythen auf: So fahren Sie eher spritsparend

Grevesmühlen

In der Werkstatt von Moritz Faasch (28) ist es gerade ruhig. Der vielleicht jüngste selbstständige Kfz-Meister in Nordwestmecklenburg – vor fünf Jahren eröffnete er seine eigene Werkstatt in Grevesmühlen im Badstüberbruch – hat ein bisschen Zeit, um über die Spritpreise, und ob man mit kraftstoffsparender Fahrweise dagegen etwas tun könnte, zu sprechen.

Der alte blaue Trabant, der im Kundenraum steht, stammt noch aus Zeiten, in denen es niemanden interessierte, wie hoch der Spritverbrauch war und wie sehr es stank, was aus den Auspuffgasen rauskam. Faasch will den Oldtimer irgendwann restaurieren. Er gehörte zuerst seinem Vater, der in Dassow auch eine Kfz-Werkstatt betreibt und den Sohn bei seinem Schritt in die Selbstständigkeit unterstützte. Die Faaschs sind eine Handwerkerfamilie mit Faible fürs Auto. Auch der Bruder von Moritz ist Kfz-Mechatroniker geworden.

Auf das Auto angewiesen

Dass die Kraftstoffpreise bald wieder sinken, glaubt Moritz Faasch nicht. Was das für seine Kunden und Kundinnen aus und um Grevesmühlen bedeutet, von denen viele mehr oder weniger weite Strecken mit ihrem Auto zurücklegen müssen, um zum Arbeitsplatz und von dort aus wieder nach Hause zu gelangen, weiß er genau. „Das höre ich jeden Tag.“

Menschen in Großstädten, sagt Faasch, könnten leichter auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen oder auf das Fahrrad. „Wir hier im ländlichen Raum sind meist auf das Auto angewiesen.“

Zügig anfahren und vorausschauend fahren

Zunächst räumt Faasch mit einem weit verbreiteten Irrglauben auf: „Langsames Anfahren spart nicht.“ Stattdessen rät er, zügig anzufahren, auch um die Beschleunigungsphase möglichst kurz zu halten und dann vorausschauend und möglichst mit konstanter Geschwindigkeit zu fahren. Beim Fahren über das Land, über Landstraßen ginge das besonders gut. Hier ist man mit einer Geschwindigkeit zwischen 80 Kilometer und 100 Kilometer pro Stunde gut beraten.

Niedertourig fahren, erklärt Faasch weiter, spare zwar tatsächlich etwas im Verbrauch, erhöhe aber den Verschleiß bestimmter Autoteile. Er rät vom permanentem untertourig Fahren ab. Ein absoluter Spritfresser ist die Klimaanlage. Sie sollte nur dann laufen, wenn es unbedingt nötig ist. Unnötige Schaltvorgänge sollten, sagt Faasch, ebenfalls unterbleiben. „Im höchstmöglichen Gang fahren und Rollphasen ausnutzen. Den Motor im Stand ausschalten, ist selbstverständlich.“

Stop-and-go kostet Sprit

Was nicht nur viel Zeit, sondern auch viel Kraftstoff kostet, sagt Faasch, sei ein Stop-and-go-Betrieb, wie oft in vollen Städten, in denen sich der Verkehr vor den Ampeln staut, sodass man oft nicht einmal innerhalb einer Ampelphase über die Ampel hinweg kommt.

Er erinnert sich selbst noch gut an die Zeit vor seiner Selbstständigkeit. „Der Weg nach Lübeck war kein Problem, aber durch die Stadt selbst hindurch dauerte es noch mal so lange.“

Reifendruck regelmäßig checken

Was Faasch, der in Tramm, einem Ortsteil der Gemeinde Roggenstorf in Nordwestmecklenburg aufwuchs, oft feststellt, ist, dass viele seiner Kunden und Kundinnen sich selten um den Reifendruck kümmern. „Die meisten lassen ihn lediglich beim Reifenwechsel von Sommer auf Winterreifen und umgekehrt in der Werkstatt prüfen. Und die, die Ganzjahresreifen fahren, meistens nur zu den großen Inspektionen alle zwei Jahre.“ Benzinsparend sei ein Reifendruck, der etwas höher als die Empfehlung liegt. Die Kehrseite allerdings sei, dass sich der Reifen dann in der Mitte mehr abfährt.

Letztlich könne spritsparendes Fahren zwar ein wenig helfen, meint Moritz Faasch dann, vor allen Dingen, wenn man von vorn herein ein Modell mit einem niedrigen Verbrauch wähle, doch auf Dauer und besonders dann, wenn die Preise aufgrund des Ölpreises und der CO2-Steuer immer weiter nach oben klettern, sei das für alle, die viel Auto fahren müssen, keine wirklich effektive Lösung.

Hoffnung Wasserstoffverbrenner

Von E-Mobilität als Alternative hält Moritz Faasch auch nicht viel. „Ich persönlich finde das bisher keine wirklich ausgereifte Technologie.“ Dabei ginge es nicht nur um die Batterien und die Frage von ausreichend Stromtankstellen, um flächendeckend E-Mobilität zu gewährleisten. Er frage sich zum Beispiel auch, wie das Stromnetz es verkraften würde, wenn in einer Stadt wie Grevesmühlen an jedem Abend alle gleichzeitig ans Netz gehen, um ihre E-Mobile aufzuladen.

Faasch setzt stattdessen große Hoffnungen auf die Weiterentwicklung der Brennstoffzellentechnologie und die Entwicklung eines leistungsfähigen Wasserstoffverbrennungsmotors.

