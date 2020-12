Kick for Kids: Klützer Verein beschenkt Kinder auf Rostocker Krebsstation

Klütz/Rostock

Rührende Geste in einer schweren Zeit: Mitglieder des Vereins „Kick for Kids“ aus dem Klützer Winkel haben einen Tag vor Heiligabend die Kinder auf der Krebsstation der Rostocker Uniklinik besucht und Geschenke im Wert von über 1000 Euro übergeben. Seit Jahren sammeln die Vereinsmitglieder in der Region Spenden, um schwer kranke Jungen und Mädchen zu unterstützen. Wie der Vereinsvorsitzende Jens Templin mitteilt, hatten die Mitglieder bereits im

Der Kofferraum ist vollgepackt mit Spiel- und Bastelsachen für mehr als 1000 Euro. Quelle: Privat

Anzeige

Sommer die Station 2 der Universitätsmedizin in Rostock mit reichlich Spiel- und Bastelsachen versorgt. Aber bereits damals sei klar gewesen, dass sie zu Weihnachten wiederkommen würden, und zwar, um den Patienten auf der Kinderkrebsstation eine Freude zu machen. Und das ist gelungen!

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Spiel- und Bastelsachen für die kleinen Kämpfer

Bereits in der Adventszeit hatte Jens Templin mit der Stationsleitung der Station 2, Katrin Zwierz, Kontakt aufgenommen. Dabei einigten sie sich darauf, dass die Kinder einen Wunschzettel basteln würden. Das gesamte Team des Vereins machte sich anschließend in der Adventszeit mit großer Euphorie an die Arbeit, um „die Herzenswünsche der kleinen Kämpfer zu erfüllen und sogar zu übertrumpfen“, so Jens Templin. Dass die Wünsche erfüllt werden konnten, dafür haben unter anderem die vielen Spendenboxen gesorgt, die in zahlreichen Läden und Einrichtungen in Nordwestmecklenburg aufgestellt wurden und dort nach wie vor stehen. Dadurch konnte der Verein erneut Spiel- und Bastelsachen im Gesamtwert von über 1000 Euro organisieren.

Benefiz-Turnier im Sommer in Klütz

Doch die Arbeit geht weiter. Wie der Vereinsvorsitzende mitteilte, soll im kommenden Jahr auch wieder das Fußballturnier „Kick for Kids-Cup“ in Klütz ausgetragen werden. Dort sammelt der Verein Spenden zugunsten krebskranker Kinder. „Durch die Einnahmen des Turniers können wir weiterhin betroffene Kinder und deren Familien in ihrer schwierigen Zeit unterstützen,“ so Jens Templin.

Von Michael Prochnow