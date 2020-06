Kick for Kids-Tombola in Klütz: Diese Vereine werden unterstützt

Klütz

Eine finanzielle Unterstützung für krebskranke Kinder und deren Familien – das war das Ansinnen der Spendentombola, die der Verein Kick for Kids als Alternative zum vor drei Jahren ins Leben gerufenen Kick for Kids-Cup in Klütz organisierte. Das Turnier, bei dem mehrere Kindermannschaften gegeneinander antreten, sollte am kommenden Wochenende im Volksparkstadion stattfinden, musste aber aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden.

Mit dem Turnier konnte auch die beliebte, große Tombola vor Ort nicht stattfinden. Unterstützen wollten die Köpfe des Vereins – Jana und Jens Templin sowie Kirsten und Jens Wegener – dennoch. Sie riefen zu Spenden auf und verlosten wertvolle Preise, darunter Gutscheine für Übernachtungen, Friseurbesuche, Trikots namhafter Bundesligavereine und vieles mehr. 1800 Euro kamen so zusammen. Der Klützer Verein packte noch einmal 200 Euro obendrauf, sodass nun 2000 Euro gespendet werden konnten.

Zur Galerie Spendentomobola statt Kick for Kids-Turnier in Klütz (Nordwestmecklenburg): 1800 Euro kamen zusammen. Die Gewinner sind Pfingsten gezogen und die Preise nun übergeben worden.

Der größte Anteil, 1000 Euro, ist nun an den Verein Tätowierte gegen Krebs in Wismar überreicht worden. „Der Verein engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich für krebskranke Kinder und deren Familien“, begründet Jens Templin, 1. Vorsitzender des Vereins Kick for Kids, die Entscheidung.

Den symbolischen Scheck nahmen Lucia und Sebastian Kairies entgegen. Es ist nicht das erste Mal, dass ihr Verein unterstützt wird. „Seit Jahren engagieren sich Jana und Jens Templin mit dem Kick-for-Kids-Cup und überreichten uns nach durchgeführten Tombolas große Spenden. Mit der jetzigen Spende sind bisher insgesamt 11 715,20 Euro zusammengekommen“, freut sich Sebastian Kairies und ergänzt: „Tausend Dank und großen Respekt für dieses Engagement und die Durchhaltekraft. Nur wer sich so engagiert, weiß, wie schwierig das ist, Familie, Beruf, Privates und tägliches ehrenamtliches Engagement unter einen Hut zu bekommen.“

Mit der Tombola ist unter anderem der Verein zur Förderung krebskranker Kinder in Rostock unterstützt worden. Das Treffen bei der Universitätsmedizin Rostock in der Kinder- und Jugendklinik wurde zeitgleich dazu genutzt, sich die Wünsche der Station 2 näher anzuhören. Quelle: privat

Mit 500 Euro wird der Verein zur Förderung krebskranker Kinder in Rostock unterstützt. „Der Verein unterstützt seit fast 30 Jahren betroffene Kinder und deren Familien in der schweren Zeit der Behandlung, aber auch danach“, resümiert Jens Templin.

Das Treffen in der Kinder- und Jugendklinik der Universitätsmedizin Rostock ist zeitgleich dafür genutzt worden, die Wünsche der Station 2 unter die Lupe zu nehmen. „Buntstifte, Malbücher, Bastelsachen und ein Elektrogrill sind aufgezählt worden“, erklärt Jens Templin. Die Kosten von 500 Euro dafür will der Verein Kick for Kids ebenfalls übernehmen.

„Wir hoffen, dass das Turnier im kommenden Jahr wieder wie gewohnt stattfinden kann“, blickt Jens Templin voraus. Zum dritten Mal wäre es in diesem Jahr angepfiffen worden. „Wir danken unseren Sponsoren, dass sie uns immer tolle Preise zur Verfügung stellen und wir somit Wünsche erfüllen können.“

Von Jana Franke