„Kick for Kids“ in Klütz: 1800 Euro zugunsten krebskranker Kinder

Klütz

1800 Euro. Ein stolzes Ergebnis konnten die Organisatoren der Spendentombola zugunsten krebskranker Kinder – Jana und Jens Templin sowie Kirsten und Jens Wegener – am Pfingstmontag verkünden. Im Klützer Volksparkstadion zogen sie die Gewinner. Dort sollte eigentlich am 13. Juni der Kick for Kids-Cup stattfinden, an dem Kinder-Fußballmannschaften für einen guten Zweck antreten. Zum dritten Mal wäre das Turnier angepfiffen worden, aber Corona durchkreuzte die Pläne.

Stattdessen war aufgefordert worden, sich an einer Tombola zu beteiligen, deren Einnahmen zu 100 Prozent krebskranken Kindern und ihren Familien zugutekommen. Namhafte Fußballvereine aus Deutschland sowie Unternehmen aus der Region stellten Preise zur Verfügung, die nun alle an den Mann oder die Frau gebracht worden sind. Insgesamt wurden 25 Preise verlost.

1800 Euro sind mit der Spendentombola eingenommen worden. Die Organisatoren Jens und Kirsten Wegener sowie Jana und Jens Templin zogen am Pfingstmontag die Gewinner. Quelle: Jana Franke

Drei Lostöpfe waren angerichtet. Die Teilnehmer konnten wählen, in welchen ihr Name wandert – eins, zwei oder drei, oder vielleicht doch in alle? Einige haben das in der Tat gemacht und hatten das Glück, sogar mehrfach gezogen zu werden. Ein Los kostete fünf Euro, sechs 25 Euro und zwölf 50 Euro. Teilweise sind stolze Beträge von 200 Euro auf das Konto des organisierenden Vereins Kick for Kids geflossen. „Wir bedanken uns bei allen Sponsoren“, freut sich Jens Templin. Drei Vereinen und Organisationen soll das Geld zugutekommen. In den nächsten beiden Wochen werden diese benachrichtigt.

Zwei Hauptpreise gingen in die Verlosung: ein Trikot von Erling Haaland von Borussia Dortmund und zwei Übernachtungen im Boltenhagener Seehotel. Dort dürfen sich Anja und Andreas Lingk erholen. Über das Trikot kann sich Michael Wilhelm freuen.

Das Seehotel stellte drei weitere Gutscheine fürs Restaurant zur Verfügung. Aus den Lostöpfen gezogen wurden Lean Schütt, Marco Kröger und Katrin Sonnenberg. Die beiden Letztgenannten gehörten sogar zu den Glückspilzen, die mehrfach gezogen worden sind. Katrin Sonnenberg gewann zusätzlich ein BVB-Trikot, das alle Spieler signiert haben. Marco Kröger darf sich noch über ein handsigniertes Trikot der FC Hansa Rostock-Mannschaft freuen. Auch Niels Drochner war das Glück hold. Er kann im griechischen Restaurant „Hellas“ in Boltenhagen essen gehen, künftig aus einer Tasse des FC Hansa Rostock trinken und ein Corona-Paket gab es noch oben drauf. Ebenso Ronny Biebow nutzte mit seiner Spende die Chance, in allen drei Lostöpfen zu landen. Am Ende gewinnt er einen FC Hansa Rostock-Notizblock, ein Trikot von Holstein Kiel und ein Trikot vom 1. FC Köln. Dann kann das Shirt-Wetter ja beginnen.

Die weiteren Gewinner sind: Finn Erik Bohm (Trikot von Hertha BSC), Anja und Andreas Lingk sowie Julia Schmoldt (jeweils ein Coronapaket), Kathleen Bieber, Marieke Mundt und Lothar Birzer (jeweils ein Gutschein vom Trend Shop in Grevesmühlen), Tobias Heymann (ein vom ehemaligen Fußballspieler Thomas Helmer signierter Ball), Diana Bohm und Janine Malcharczik (jeweils ein Gutschein vom griechischen Restaurant „Hellas“ in Boltenhagen), Peggy Duwe (Spielesammlung des FC Hansa Rostock), Mario Kaeß (Gutschein vom Schloss Salon in Klütz), Jordan Hein (Gutschein Hansa-Fußballschule) und Maria Siems (Übernachtung im Intercity-Hotel). Letztgenannte wohnt übrigens im Vogtland und hat die Aktion gern unterstützt.

Auch in Zukunft kann der Verein gern unterstützt werden. „Wir helfen, um zu helfen“ hat dieser sich auf die Fahnen geschrieben. Und das will er auch weiterhin tun. Zusätzlich zum Konto sind in verschiedenen Geschäften auch Spendenboxen aufgestellt worden – im Schloss Salon Klütz, im Trend Shop Grevesmühlen, bei Fliesen und Kaminöfen Wegener in Grevesmühlen sowie im Tattoostudio „Die with Style“ in Grevesmühlen.

Kontodaten des Vereins Empfänger: Kick for Kids IBAN: DE88 1406 1308 0001 1581 20 BIC: GENODEF1GUE

Von Jana Franke