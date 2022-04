Kinder-Umwelt-Tag in Wotenitz erneut abgesagt

Wotenitz

Eine der größten Veranstaltungen in Grevesmühlen fällt erneut aus: Der Zweckverband Grevesmühlen hat sich gegen die diesjährige Ausrichtung des Kinder-Umwelt-Tages am 11. Juni 2022 in Wotenitz entschieden. Bis zuletzt haben die Organisatoren und Partner an der Veranstaltung festgehalten, doch die aktuellen Infektionszahlen und die damit verbundenen Hygieneauflagen machen eine sichere Planung unmöglich, teilt das Unternehmen jetzt mit.

Hinzu kommt: Viele der beliebten Aktionsangebote können unter den aktuellen Bedingungen nicht stattfinden. Zudem ist das Platzangebot auf dem Außengelände des Wasserlehrpfades wegen bestehender Baumaßnahmen deutlich eingeschränkt.

„Wir stoßen bei der Organisation mit mehr als 4000 zu erwartenden Gästen leider an Grenzen. Kein Besucher soll seine Zeit in langen Schlangen verbringen oder von der Veranstaltung ausgeschlossen werden“, so Verbandsvorsteherin Sandra Boldt. „Es ist sehr bedauerlich, aber wir blicken zuversichtlich auf das Jahr 2023.“ Die Organisatoren hoffen, im nächsten Jahr, auf einen Kinder-Umwelt-Tag und freuen sich auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den langjährigen Partnern.

Von Michael Prochnow