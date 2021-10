Kinder in Grevesmühlen schützen das Klima: Pflanzaktion in Kita „Spatzennest“

Grevesmühlen

Für den Klimaschutz setzen sich Schützlinge und Erzieher der Kita „Spatzennest“ in Grevesmühlen ein. Sie haben 500 Euro von der Stiftung „Klima und Umweltschutz MV“ genutzt, um eine zwölf Meter lange Hecke, Obstbäume und eine Felsenbirne zu pflanzen. „Es geht darum, dass man etwas zum Klimaschutz macht“, bestätigt Biggi Dramm, Leiterin der Kita in der Pelzerstraße, deren Erzieher sich um 60 Kinder ab dem Alter von einem Jahr kümmern.

Der Geldgeber der Pflanzaktion ist eine vom Land Mecklenburg-Vorpommern eingerichtete Stiftung. Sie hat den Auftrag, den Klimaschutz als „Jahrtausendaufgabe“ im Bewusstsein der breiten Bevölkerung als existenziell wichtig zu verankern. Dazu will sie möglichst viele Bürger, Vereine, Verbände und Stiftungen, aber auch Unternehmen und Wissenschaftler motivieren, sich für den Klimaschutz zu engagieren.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Grevesmühlen dabei: Erzieher, Kinder und Christian Wiencke von Gartenbau Wiencke in Wotenitz. Die Pflanzaktion passt zur Zertifizierung der Kita durch die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“, die sich bundesweit für eine frühzeitige Bildung in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik stark macht. Seit 2007 darf sich die Kindertagesstätte „Haus der kleinen Forscher“ nennen.

Von Jürgen Lenz