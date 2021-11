Kalkhorst

Über ein Jahr mussten die Kinder- und Jugendlichen auf die Wiedereröffnung warten, nun gibt es endlich wieder einen Kinder- und Jugendtreff in Kalkhorst. Antje Marth aus Wismar hat die Leitung übernommen und erst einmal gründlich renoviert. Unter ihrem Vorgänger wurde der Treff hauptsächlich von jungen Erwachsenen genutzt. Der Tresen und die schwarzen Möbel sind weitestgehend verschwunden, stattdessen strahlt die Küche in hellen Tönen und die ersten Kunstwerke der Kinder zieren Tisch und Wand. „Ich habe die Kinder von Anfang an miteingebunden, sie schätzen es anders, wenn sie selbst mitangepackt haben“, erklärt die Pädagogin.

Antje Marth ist gern kreativ im Kinder- und Jugendtreff in Kalkhorst Quelle: Annabelle von Bernstorff

Bislang kommen vor allem Grundschüler in die Räume unter dem Dach der Schule. Grundsätzlich soll hier ein Treffpunkt für 6- bis 21-Jährige entstehen. Da sind differenzierte Angebote gefragt. Marth ist es wichtig, dass den Kindern klar ist: „Hier ist Freizeit, hier dürfen wir entscheiden, was wir machen wollen.“ Ihre Angebote werden sich nach den Interessen und Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen richten, so die Pädagogin.

Kinder in den sozialen Medien abholen

Wichtig ist ihr, die Lebensumstände sei Beginn der Corona-Pandemie im Blick zu haben. „Wir müssen auch digital mit den Kindern in Kontakt treten können und sie in den sozialen Medien abholen“, wünscht sie sich auch mit Blick auf einen drohenden weiteren Lockdown oder Quarantäne für einzelne Gruppen. „Leider fehlen dazu die technischen Möglichkeiten, wir haben hier oben kein Internet und kein Telefon“, bedauert sie.

Ein Handy für den Notfall und das Netzwerken nötig

Das macht ihr auch hinsichtlich ihrer Aufsichts- und Fürsorgepflicht Sorgen. „Wenn einem Kind etwas passiert, muss ich drei Stockwerke tiefer zum Telefon im Büro des Bürgermeisters laufen.“ Ein Diensthandy wäre auch gut, um mit Kooperationspartnern aus anderen Gemeinden, den Jugendlichen und auch den Eltern in Kontakt kommen zu können. „Die Zusammenarbeit mit anderen Jugendclubs ist mir besonders wichtig, gemeinsam können wir viel attraktivere Angebote und Ausflüge, wie etwa ins Easyjump, machen.“

Lebenspraktische Erfahrungen machen

Antje Marth ist nicht nur Erzieherin, sondern auch gelernte Friseurin. Sie könnte sich einen Workshop mit den etwas größeren Mädchen und interessierten Jungs zu den Themen Styling, Haare und Make-up vorstellen. „Anschließend könnten wir zusammen einen Disco-Abend organisieren.“ Auch gemeinsames Kochen und Backen ist denkbar. „Lebenspraktische Erfahrungen“ sollen den Kindern ermöglicht werden. Kochen heißt also nicht nur kochen, sondern Einkaufsliste schreiben, einkaufen, zubereiten, gemeinsam den Tisch schön decken und genießen. Und für draußen plant Marth eine Grill- und Chillecke.

„Ich werde die Kinder da abholen, wo sie stehen“, verspricht die 45-Jährige. Die Jugendarbeit habe sich verändert, weil die Themen der Kinder andere geworden seien. Es gebe vermehrt neue Familienmodelle, die Fragen der Sexualität hätten sich gewandelt. „Geschlechteridentität ist zum Beispiel ein viel wichtigeres Thema geworden.“ Die gravierendste Veränderung in der Lebenswelt der Jugendlichen sei aber der Umgang mit den sozialen Medien und den damit verbundenen Gefahren.

Gefahren im Netz

„Cybermobbing ist ein Riesenthema, aber auch die sogenannten challenges“, erklärt die Pädagogin. Da gebe es ganz harmlose, aber auch immens gefährliche, wie die „blue whale challenge“, im Verlauf derer die Jugendlichen stufenweise in den Selbstmord getrieben würden. „Vor allem die Mädchen laufen oft Gefahr, mehr von sich preiszugeben, als gut für sie ist“, berichtet Marth. Viele Jugendliche wüssten oft nicht, wie man seine Privatsphäre im Netz schützt.

„Antje erzählt das nicht weiter!“

Der Schlüssel in guter Jugendarbeit liege in einem Vertrauensverhältnis. Die Kinder müssen merken: „Antje erzählt das nicht weiter!“ So ist der Treff auch elternfreie Zone. Aber natürlich sei sie für die Eltern da, falls diese Rat suchten. „Zuhören, reden, Rat geben, den Heranwachsenden die Chance zur Selbstwirksamkeit geben“, so beschreibt Antje Marth ihre Funktion.

Kinder- und Jugendtreff Kalkhorst Der Kinder – und Jugendtreff in der Grundschule in Kalkhorst ist von Mittwoch bis Samstag von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Kontakt: KJT-Kalkhorst@web.de

Ab Samstag sind die Kinder herzlich eingeladen, im Treff kleine Weihnachtsgeschenke zu basteln. Wer einfach mal nur so vorbeischauen mag, ist ebenfalls willkommen. Es gibt einen Tischkicker, Airhockey, Tischtennis und sogar einen Billard-Tisch.

Von Annabelle von Bernstorff