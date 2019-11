Grevesmühlen

Einmal im Rampenlicht stehen. Einmal vor großem Publikum singen. Einmal Bühnenluft schnuppern. Bei „The World of Musicals“ wird dieser Traum für wahr. Mit der Show ist am 2. Februar um 20 Uhr in der Grevesmühlener Mehrzweckhalle eine Zusammenstellung aller großen Hits aus Dutzenden von Musicals zu erleben. Dafür wird noch ein Kinderchor gesucht.

Im weltbekannten Musical „Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat“ erzählt die Hauptfigur einer Gruppe von Kindern seine Geschichte. Passend dazu soll der Chor oder eine musikbegeisterte Klasse auftreten. In bunten Outfits (Hemden, T-Shirts, Hosen und so weiter) aus dem heimischen Kleiderschrank, passend zum Technicolor Dreamcoat, sollen die Kinder den Abend zu einem unvergesslichen Ereignis machen. Die Texte und Noten erhaltet sie im Vorfeld zum Einstudieren im Vorfeld. Am Abend des Auftrittes werdet sie das Lied vor der Show noch einmal mit den Künstlern proben.

Einzige Voraussetzung: Die Kinder sollten zwischen sechs und 14 Jahre alt sein. Bewerbungen mit Bildern und Infos zum Chor oder zur Klasse sind bis Ende November unter melanie.hansen@resetproduction.de möglich.

Von Jana Franke