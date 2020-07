Kinderliedbühne MV startet digitales Lernangebot nach den Sommerferien

Grevesmühlen

Gemeinsam singen, kann gerade in problematischen Zeiten tröstlich sein. Es ist noch nicht lange her, dass sich Menschen in Ausgangssperre von Balkonen aus gemeinsam Mut zusangen.

Normalerweise reisen die beiden Greifswalder Andrea Peters und Thomas Birkigt von der „ Kinderliedbühne MV“ mit ihren Liedern quer durch das Land. Doch diese Art von Veranstaltungen – oft in Kindergärten, Schulen oder auch auf Kinderfesten, bei denen gemeinsam gelacht, geklatscht, gesungen und in großer Nähe interagiert wird – sind in diesem Jahr nicht möglich.

Anzeige

Neue Lieder und E-Learning-Strategie entwickelt

Eigentlich wären Peters und Birkigt derzeit auf ihrer „33 Jahre – Alles Ihr-Jubiläumstour 2020“ gewesen. „Durch die Corona-Pandemie wurde unsere Tour abrupt gestoppt. Wie es künftig weitergeht, ist aktuell noch völlig ungewiss“, sagt Thomas Birkigt.

Weitere OZ+ Artikel

Die beiden Musiker verbrachten die Zeit der harten Quarantäne im Tonstudio, um dort neue Lieder aufzunehmen. Zudem haben sie die unfreiwillige Bühnenabstinenz genutzt, um mit etwas völlig Neuem zu beginnen. Die Kinderliedbühne hat jetzt ein E-Learning-Programm.

„In das Programm fließt all unsere Erfahrung, die wir in mehr als 5000 Aufführungen mit insgesamt mehr als drei Millionen Besuchern gesammelt haben“, erklärt Andrea Peters. „Wir präsentieren uns aber nicht einfach nur online. Die Kinder können das Geschehen aktiv beeinflussen.“

Andrea Peters und Thomas Birkigt von der Kinderliedbühne MV aus Greifswald Quelle: privat

Lernbotschaften mit Musik und Interaktion

Dafür haben Peters und ihr Bühnenpartner in den vergangenen Wochen eine konzeptionelle und technische Neuausrichtung der Kinderliedbühne realisiert und darüber hinaus auch für Veranstaltungsorte, an denen noch kein schneller Internetzugang oder entsprechende Technik zur Verfügung steht, eine Lösung geschaffen.

„Auf diese Weise können wir nach den Sommerferien wieder alle Lernbotschaften zu vielen wichtigen Alltagsthemen der Kinder via Livestream in die Kindergärten und Schulen bringen“, erklärt Peters. Außerdem sollen demnächst auch Unterhaltungsveranstaltungen online von den beiden Musikern realisiert werden.

Kontakt zur Kinderliedbühne Interessierte Veranstalter, Kindergärten und Schulen erhalten alle Informationen auf der Künstler-Homepage: www.kinderliedbuehne.de | E-Mail: digitales-lernen@kinderliedbuehne.de | Telefon: 03 99 98 – 12 54 4

Von Annett Meinke