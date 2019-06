Grevesmühlen

Ein Wort im Vorbeigehen, eine abfällige Bemerkung, eine Geste mit der Hand – es gibt viele Arten, einen Mitmenschen zu verletzen. „Und meistens passiert es unter Schülern, die sich nicht einmal kennen“, sagt Egbert Mader, Lehrer der Regionalschule am Wasserturm in Grevesmühlen. Die Schule hat es sich auf die Fahne geschrieben, gegen Gewalt und Mobbing vorzugehen. Das passiert unter anderem in der kommenden

Lehrer Egbert Mader Quelle: Franke Jana

Woche, wenn zum Schuljahresende die Projekttage anstehen. Und die laufen in diesem Jahr etwas anders ab, als es die Schüler gewohnt sind. „Es gibt an den zwei Tagen verschiedene Workshops, zu denen sich die Schüler anmelden können“, erklärt der Pädagoge. Die Themen reichen vom „Rollenspiel“ über Kochen und Basteln bis zur Arbeit im Schulgarten. „Wichtig ist, dass die einzelnen Gruppen nicht aus einer Klasse oder einer Jahrgangsstufe bestehen, sondern sich dort Jungen und Mädchen miteinander beschäftigen und auseinandersetzen sollen, die sich sonst nicht begegnen würden.“

Mobbingfälle gibt es immer wieder

Erst Ende vergangenen Jahres gab es einen größeren Mobbingfall an der Schule, rassistische Beschimpfungen oder Hakenkreuze an den Wänden sind ebenfalls aktenkundig. „Aber wir lassen solche Sachen nicht zu“, macht Egbert Mader deutlich. „Nicht an unserer Schule.“ Zu den Projekttagen gehört auch ein Kinofilm, der Montag, 24. Juni, im Saal des Bürgerbahnhofs gezeigt wird, am Vormittag für die Schüler, abends um 18 Uhr ist die Vorführung öffentlich. „Blut muss fließen“, heißt der preisgekrönte Film, der undercover in der Naziszene gedreht wurde. Der Regisseur Peter Ohlendorf wird am Montag mit dabei sein, wenn der Streifen gezeigt wird, und er steht für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Es ist kein Geheimnis, dass es auch unter Kindern und Jugendlichen rechtes Gedankengut gibt, das oftmals aus dem Elternhaus stammt. Die Wasserturmschule ist da ebenso wenig eine Ausnahme wie das Gymnasium un Grevesmühlen.

Auch deshalb ist es Egbert Mader und den übrigens Pädagogen, die über Wochen hinweg die Projekttage vorbereitet und die Filmvorführung angeschoben haben, wichtig, dass nicht nur die Schüler, sondern auch Eltern und Lehrer sich mit dem Inhalt des Films auseinandersetzen. Möglich gemacht haben dieses Programm übrigens der Kreisjugendring und der Schulförderverein.

Termin: Montag, 24. Juni, 18 Uhr im Bürgerbahnhof, „Blut muss fließen“ heißt der Film von Regisseur Peter Ohlendorf, der vor Ort sein wird. Der Eintritt ist frei, allerdings ist die Zahl der Plätze begrenzt, daher wird um Anmeldung gebeten, entweder direkt in der Wasserturmschule oder im Café Kaffeebrenner.

Michael Prochnow