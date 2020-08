Lübsee

Der Film verbindet Komisches und Tragisches, Schenkelklopfer und Herzzerreißendes: „Der Junge muss an die frische Luft von Caroline Link. Am Sonnabend, den 29. August, läuft die Verfilmung der Autobiografie von Hape Kerkeling in Lübsee. Der Förderkreis der Kirche im kleinen Ortsteil der Gemeinde Menzendorf lädt alle Erwachsenen und Kinder ein. Die Kinovorstellung beginnt um 20.30 Uhr an der Kirche. Gäste sind bereits ab 19.30 Uhr willkommen.

Der Förderkreis kündigt an: „Für Essen und Trinken ist gesorgt.“ Mit Bratwurst und Eierlikör solle es ein gemütlicher Abend werden. Gartenstuhl und Decke können gerne mitgebracht werden. Der Eintritt ist frei. Gegen eine Spende hat der Förderkreis aber nichts einzuwenden.

Die Handlung des Films: Bevor Hape Kerkeling, gespielt von Julius Weckauf, sich im Fernsehen in die geliebten Comedy-Figuren verwandelt, wächst im Ruhrpott auf. Der Junge hat Witz, Energie und ist nie um einen flotten Spruch verlegen. Obwohl sein Leben nicht immer leicht ist, gelingt es dem Jungen, mit seiner genauen Beobachtungsgabe immer wieder zu überraschen und den grauen Alltag der frühen 1970er aufzuheitern. Doch dann erlebt auch er ein schweres Trauma. Als seine Mutter Margret, gespielt von Luise Heyer, wegen einer chronischen Kieferhöhlenentzündung operiert wird, verliert sie ihren Geruchs- und Geschmackssinn. Sie stürzt in eine tiefe Depression. Weder Hans-Peter noch dessen Vater Heinz ( Sönke Möhring) wissen, wie sie mit der Niedergeschlagenheit von Margret umgehen sollen. Im Jahr 1973 bringt sie sich um. Hans-Peter wird von seiner Großmutter „ Omma Änne“ ( Hedi Kriegeskotte) aufgenommen und ermutigt, an seinem Lebensmut festzuhalten. 2019 war „Der Junge muss an die frische Luft“ der deutsche Spielfilm mit den meisten Zuschauern in den Kinos.

